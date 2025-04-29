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Bursa'da Vergi Süresi Tepkisi

Bursa Mali Müşavirler Oda Başkanı Halil, vergi beyan süresinin uzatılmamasını eleştirdi.

29.04.2025 15:16
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Haber: Zehra Değirmenci/Sibel Kahraman

(BURSA) - Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Hüseyin Halil, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kurumlar vergisi beyanname verme süresinin uzatılmayacağına yönelik açıklamasına tepki gösterdi. Halil, "Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan talep ettiğimiz 'kurumlar vergisi beyanname süresinin uzatılması' talebi, keyfi bir istek değil, bir zorunluluktur" dedi.

Kurumlar vergisi beyan süresinin uzatılmayacağının Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanmasının ardından Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO), basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Hüseyin Halil, Yönetim Kurulu ve mali müşavirler katıldı.

Halil, açıklamada şunları söyledi:

"Dün saat 17: 00'de Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yayınlanan; 'Kurumlar Vergisi Beyan ve Ödeme Süresinin Uzamayacağı' mesajından sonra bir basın açıklaması yapmak zorunda kaldık. Bu karar sadece biz serbest muhasebeci mali müşavirleri değil, aynı zamanda hizmet verdiğimiz binlerce işletmeyi ve dolaylı olarak ülke ekonomisini de olumsuz etkileme potansiyeli taşımaktadır.

Hepimizin bildiği gibi içinde bulunduğumuz ay 49 adet beyan ve bildirim verme zorunluluğumuz ile belki de meslek takvimimizin en yoğun olduğu dönemlerin başında geliyor. Daha önce de dile getirdiğimiz gibi resmi ve idari izin sürelerinin o ayın beyan ve bildirim sürelerinin sonuna eklenmesi ile ilgili haklı taleplerimiz olmuş, ancak; yetkili merciler tarafından duyarsız kalınmıştır. En son 2024 hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ile e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süreleri ile Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemi'ne yüklenmesi gereken Elektronik Defter Beratları'nın yüklenme sürelerinin uzatılması yönündeki talebimizi 18.04.2025 tarih ve 1183 sayılı resmi yazımız ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'na, 18.04.2025 tarih ve 1182 sayılı resmi yazımız ile TÜRMOB'a ilettik.

"Meslektaşlarımıza 'siz kendinize ve ailenize vakit ayırmayın deniliyor"

Dini ve resmi tatillerde Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri tarafından adeta meslektaşlarımıza zulüm edilmekte, adeta 'sizler hep çalışın, kendinize ve ailenize vakit ayırmayın, sadece hazineye para girişi olması için vergi beyanlarını yapın' denilmektedir. Pandemi sürecinde virüs tehlikesini ve ülkemizde yaşanan deprem felaketlerinden sonra bile hayat riskini göze alarak çalışan meslektaşlarımıza bu yapılan değersizleştirme kabul edilemez. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki ne iş yaptığımızı tam idrak edememiş bürokratların hatalarını meslektaşlarımız çekmemelidir. Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan talep ettiğimiz 'kurumlar vergisi beyanname süresinin uzatılması' talebi, keyfi bir istek değil, bir zorunluluktur."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Vergi Süresi Tepkisi - Son Dakika

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