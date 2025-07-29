Bursa\'da Yangınla Mücadele 4. Gününde

Bursa'nın Harmancık ilçesinde 4'üncü gününe gelinen orman yangına müdahale eden ekipler ve vatandaşlar, gece gündüz demiyor.

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında başlaya ve 4 gündür aralıksız devam eden yangında, yaşanan öyle anlar var ki insanı duygularına hakim olamıyor. Orman yangını bölgesini koordine eden ekipler, 4'üncü günün sonunda da gözünü bile kırpmadan belki 10 belki 15'er dakikalık dinlenmelerle mücadelelerini sürdürüyor.

Ekiplerin hummalı çalışmaları, vatandaşların bir yerden bir yere koşturarak gitmeleri, 4 gündür yaşanan olumsuzluğa rağmen ekiplerin hummalı çalışması havadan böyle görüntülendi. - BURSA