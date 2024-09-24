Bursa Emniyeti\'nde Başarı Ödülleri

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde başarılı olan 55 personel, ödüllendirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen törende, farklı birimlerinde görev alan başarılı 55 personele ödülleri verildi. Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu ve il emniyet müdür yardımcıları tarafından göstermiş oldukları özverili çalışmaları sebebiyle başarılı olan personele ödüllerini takdim edildi. - BURSA