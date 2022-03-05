Bursa'nın takım elbiseli-kravatlı simitçisinin aylık geliri dudak uçuklattı: 25 bin TL - Son Dakika
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Bursa'nın takım elbiseli-kravatlı simitçisinin aylık geliri dudak uçuklattı: 25 bin TL

05.03.2022 12:11

Bursa'da takım elbise giyip kravat takan simit satıcısı, gören herkesin dikkatini çekiyor. Seyyar satıcı şık giyimi sayesinde kısa sürede tezgahını boşaltmayı başarırken artık taleplere yetişemediğini belirtti.

Uzun yıllar memur olarak çalışan Ahmet Berksun, (64) emekli olduktan sonra canı sıkılınca çalışmaya karar verdi. Seyyar olarak simit satmaya başlayan vatandaş memur olarak çalışırken giydiği takım elbiselerini seyyar simit satarken de giymeyi ihmal etmedi. Sokaklarda takım elbiseli ve kravatlı simit satan seyyar satıcı gören vatandaşlar, büyük şaşkınlık yaşadı. Şıklığından ve temizlikten taviz vermeyen kravatlı simitçi Bursa'nın tarihi çarşısında her gün elinde simit dolu sepetle gezerek 500 adet simit satmayı başarıyor.

Takım elbiseyle simit satan adam ayda 25 bin lira kazanıyor

AYLIK 25 BİN LİRA KAZANIYOR

Kravatlı simitçinin özel müşterileri ve telefonla kendisinden simit sipariş ediyorlar. Her gün çarşıyı gezerek seyyar simit satan Berksun, ayda bu işten 25 bin lira kazanç elde ediyor. Kravatlı simitçi sıcak ve soğuk havaya aldırış etmeden her gün takım elbiseyle satış yapıyor. İş adamı gibi giyinen simitçi gören herkesin takdirini kazanıyor. Bir buçuk yıldır takım elbise ve kravatla simit sattığını ifade eden Ahmet Berksun, "Ben memur memur olarak uzun yıllar çalıştım. Emekli olduktan sonra canım sıkılmaya başladı. Bende simit satmaya karar verdim. Simit satarken memur olarak çalıştığım dönemlere giydiğim takım elbiseyi çıkartmadım. Her gün fırından aldığım simitleri takım elbise ve kravatla satıyorum.

Takım elbiseyle simit satan adam ayda 25 bin lira kazanıyor

"BU İŞİ SEVEREK YAPIYORUM"

Vatandaş takım elbise ve kravatla seyyar simit satarken beni gördüklerinde şaşırıyorlar. Bu şekilde simit satmam müşterilerimin hoşuna gidiyor. Günde 500 adet simit satmayı başarıyorum. Bu işten iyi gelir elde ediyorum. Simitlerin tanesini 3 lira 50 kuruştan satıyorum. Özel müşterilerim var, beni telefonla arayıp simit siparişi veriyorlar. Benim bu şekilde satış yaptığımı görenler 'ilk kez kravatlı simitçi görüyoruz' diyorlar. Bu işi severek yapıyorum. Üzerimdeki takım elbise ve kravatı hava durumu ne olursa olsun sıcak soğuk fark etmez hiç çıkartmıyorum" dedi.

Takım elbiseli simitçiyi görenler şaşırıp kalıyor! Aylık kazancı 25 bin lira
Takım elbiseli simitçiyi görenler şaşırıp kalıyor! Aylık kazancı 25 bin lira
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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bursa'nın takım elbiseli-kravatlı simitçisinin aylık geliri dudak uçuklattı: 25 bin TL - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'nın takım elbiseli-kravatlı simitçisinin aylık geliri dudak uçuklattı: 25 bin TL - Son Dakika
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