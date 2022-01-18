Üye Girişi
Bursa 'örnek' vatandaşını seçti - Son Dakika

Bursa 'örnek' vatandaşını seçti

18.01.2022 14:50
Bursa 'örnek' vatandaşını seçti

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından arama kurtarma gönüllüsü Oktay Arslan 'yılın vatandaşı' seçildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından arama kurtarma gönüllüsü Oktay Arslan 'yılın vatandaşı' seçildi. Arslan, hayatını kaybeden babasını toprağa verdikten hemen sonra Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına katılarak örnek davranış sergilemişti.

Büyükşehir Belediyesi, yaptıkları işler ve sosyal sorumluluk hareketleriyle kamuoyuna yansıyarak örnek teşkil eden vatandaşları ödüllendiriyor. Belediye, 2020'nin son aylarında 'ayın vatandaşı' uygulamasını başlatmıştı. Uygulama başladığından bugüne kadar 21 kişi veya topluluk, örnek davranışlarıyla 'ayın vatandaşı' seçilmişti. Ayın vatandaşları her ay düzenlenen Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında ağırlanarak, teşekkür belgelerini de Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve meclis üyelerinin elinden almıştı. Yıl boyunca belirlenen ayın vatandaşlarından birinin 'yılın vatandaşı' olarak belirlenmesi maksadıyla halk oylamasına gidildi. Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan ve iki hafta içinde yaklaşık 30 bin kişinin oy kullandığı seçimde, 2522 oy alan Arama Kurtarma Gönüllüsü Oktay Arslan 'yılın vatandaşı' seçildi.

"İyilerin sayısı artmalı"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, meclis üyelerinin katıldığı programda ayın vatandaşı seçilen tüm vatandaşlarla bir araya geldi. Yılın vatandaşının açıklanacağı programda konuşan Başkan Aktaş, alt kat komşunun üst kat komşuyu tanımadığı, akrabalar arasındaki iletişimin azaldığı günümüzde, örnek davranışları ile kamuoyuna mal olan tüm isimleri tebrik etti. Konuşmasında 'erdem' kelimesinin önemine dikkat çeken Başkan Aktaş, "Ahlaklı, alçak gönüllü, yiğit, doğru, güvenilir, yardımsever ve cesur insanlardan bahsederken 'erdemli insan' deriz. Erdemli bir toplum, ancak ve ancak erdemli insanlar eliyle oluşturulabilir. Erdemli insan; iyi ve güzel olana yönelen, kötü ve çirkin olandan sakınan ve iyiliği yaymaya çalışan insandır. Doğruluk, güvenilirlik, cesaret gibi güzel özelliklere sahip ve aynı zamanda duyarlı, samimi, iyi yürekli, ölçülü, tevazu sahibi insandır. Şükürler olsun ki aramızda faziletli insanların sayısı bir hayli fazla. Sözleriyle, tavır ve davranışlarıyla toplumun birlik ve beraberliğine, yardımlaşma ve dayanışma ruhumuza güç vermektedirler. Biz 2020 yılı kasım ayında güzel bir hareket başlattık. Her ay meclis toplantılarımızda 'ayın vatandaşı' kapsamında Bursa'da yaşayan, örnek alınacak davranışlarda bulunan vatandaşlarımızı konuk etmeye başladık. Bu bazen bir kişi oldu, bazen çift oldu, bazen kurum oldu. Kim olursa olsun her biri, yaptıkları işlerle yüzümüzü güldürdü, hepimize umut verdi. Aralarında doktor, hemşire, mühendis, esnaf, muhtar, muhabir ve emekli her kesimden vatandaşımızın yer aldığı listemizin ortak özelliği; insani kaygıların, yardımlaşma ve dayanışmanın öne çıkması, kendini değil başkalarını önceleyen davranışlar sergilemeleridir. Bu vesileyle, her biri birbirinden değerli vatandaşlarımızı örnek davranışları, gayretli çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, Bursalılar adına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Ayın vatandaşı seçilen herkes eşleriyle birlikte teleferikle Uludağ'a çıkartılıp BURFAŞ tesislerinde yemekle ödüllendirilirken, 'yılın vatandaşı' Oktay Arslan da plaketini Başkan Aktaş'ın elinden aldı. - BURSA

Bursa 'örnek' vatandaşını seçti
Bursa 'örnek' vatandaşını seçti
Bursa 'örnek' vatandaşını seçti
Bursa 'örnek' vatandaşını seçti
Bursa 'örnek' vatandaşını seçti

YORUMLAR
500

Büyükşehir Belediyesi, Arama Kurtarma, Oktay Arslan, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bursa 'örnek' vatandaşını seçti - Son Dakika


Konut fiyatlarında rekor artış! Önceki yıla göre yüzde 50 yükseldi Konut fiyatlarında rekor artış! Önceki yıla göre yüzde 50 yükseldi         
16:34
Son sözleri "abla beni kurtar" oldu! Boşanma davasına 1 gün kala öldürüldü Son sözleri "abla beni kurtar" oldu! Boşanma davasına 1 gün kala öldürüldü         
16:31
Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL         
15:53
Sanem, duygusal boşlukla baş edebilecek mi? Yıldırım, Sergen'in oyununu bozabilecek mi? Sanem, duygusal boşlukla baş edebilecek mi? Yıldırım, Sergen'in oyununu bozabilecek mi?         
14:42
Arızalanan aracın kontrol ediyordu! İETT otobüsünün altında kaldı Arızalanan aracın kontrol ediyordu! İETT otobüsünün altında kaldı         
14:16
Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik         
14:03
Esra Erol'da dehşete düşüren olay! Genç adam "Eşim bebeğimizi öldürüp poşete koydu" diyerek yardım istedi Esra Erol'da dehşete düşüren olay! Genç adam "Eşim bebeğimizi öldürüp poşete koydu" diyerek yardım istedi         
13:43
Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti         
13:03
Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir! Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir!         
11:27
Bozcaada'da kiralık ev sıkıntısı! Ev sahipleri yazın aldıkları kirayla bütün yılı geçirme derdinde Bozcaada'da kiralık ev sıkıntısı! Ev sahipleri yazın aldıkları kirayla bütün yılı geçirme derdinde         
11:14
Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme         
11:12
Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı         
10:59
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı! Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı!         
10:17
Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor! Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor!         
09:54
"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın         
08:28

Son Dakika Haberleri
16:34 Konut fiyatlarında rekor artış! Önceki yıla göre yüzde 50 yükseldi
16:32 Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi
16:31 Son sözleri "abla beni kurtar" oldu! Boşanma davasına 1 gün kala öldürüldü
16:06 Kazaya karışan taksici terör estirdi! Elinde bıçakla tehditler savurdu: Evine el bombası atmazsam adam değilim
15:52 Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL
15:51 SETA Genel Müdürü Çay: Sivil toplum kavramı kültürümüze uygun değil, yeniden tanımlanmalı
15:43 İsmail Kartal'dan Vitor Pereira'ya gönderme! Fenerbahçeliler umutlandı
15:41 Kedi ve köpek mamalarının yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verildi
15:38 Bakanlık 10 soruda anlattı! İşte kur korumalı mevduatın detayları
15:35 Metro inşaatında feci kaza! İşçi, kullandığı iş makinesi ile birlikte 25 metreden aşağı düştü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 16:56:46. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa 'örnek' vatandaşını seçti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement