Bursa Protokolü Bayramlaştı

Bursa protokolü, valilik binasında gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde bir araya geldi.
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ın ev sahipliğinde yapılan bayramlaşma törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. - BURSA
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