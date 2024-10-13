BURULAŞ'tan Bursaspor Maçı Öncesi Tedbirler

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BURULAŞ, Bursaspor'un Kahramanmaraşspor ile karşılaşacağı maç öncesi aldığı tedbir ve önlemleri duyurdu.

BURULAŞ tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Maç giriş ve çıkışı sırasında sizlerin güvenliğini sağlayabilmek ve yoğunluğun önüne geçebilmek adına bariyer sistemleri yerleştirerek batı ve doğu girişlerinin hızlı geçişe uygun hale getiriyoruz. Maç giriş ve çıkışı sırasında oluşabilecek anlık yoğunluğa karşı Acemler Aktarma Merkezi'nde yedek otobüslerimizi sürücülerimizle birlikte hazır hale bekletiyoruz. Sürücülerimizle birlikte yedek trenlerimizi hazır halde bekletiyor, maç giriş ve çıkışlarında ek seferlerimizle yoğunluğun önüne geçiyoruz. Maç yoğunluğu boyunca, Acemler istasyonunda merdiven, asansör, turnike ve kiosk arızalarına karşı acil müdahale için bakım ekiplerimizi bekletiyoruz. Mihraplı alan otoparkında parklanmanızı kolaylaştırmak adına personel sayımızı arttırıyoruz." - BURSA