Üye Girişi
Büyükçekmece'de karla mücadele aralıksız devam ediyor - Son Dakika

Büyükçekmece'de karla mücadele aralıksız devam ediyor

25.01.2022 13:32
Büyükçekmece'de karla mücadele aralıksız devam ediyor

Son yılların en yoğun kar yağışlarından birinin yaşandığı Büyükçekmece'de 24 saat görev yapan belediye ekipleri vatandaşlardan gelen yardım taleplerine de anında cevap verdi.

Son yılların en yoğun kar yağışlarından birinin yaşandığı Büyükçekmece'de 24 saat görev yapan belediye ekipleri vatandaşlardan gelen yardım taleplerine de anında cevap verdi.

İstanbul genelinde etkili olan yoğun kar yağışı Büyükçekmece'de de hayatı olumsuz etkiledi.

Kalp krizi geçiren vatandaş kepçeyle evinden alındı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından Büyükçekmece'de 300 personel 24 saat görev başındaydı. Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Kar Timleri ilçenin ana giriş yolları, cadde, sokak ve bulvarlarında 24 saat hizmet verdi. Vatandaşlardan gelen yardım taleplerine anında cevap veren belediye ekipleri, yollarda mahsur kalan yüzlerce vatandaşı belediye binası, sosyal tesisler ve kültür merkezlerinde ağırladı. Sabaha kadar çay, çorba ve sandviç ikram edilen vatandaşlar belediye araçları ile evlerine ulaştırıldı. Sağlık sorunu yaşayan ve durumu acil olan hastalara da ulaşıldı. Mimaroba Mahallesinde ikamet eden ve kalp krizi geçiren bir vatandaş kepçe ile evinden alınarak yoldan geçen bir ambulansa nakledildi.

Vatandaşın ihtiyaçları karşılandı

Sabaha kadar kar küreme ve tuzlama işlemini aralıksız sürdüren Büyükçekmece Belediyesi'nin kar timleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile koordineli olarak çalışmalarını sürdürüyor. 300 personel 24 saat nöbet esasına dayalı olarak çalışırken yolda mahsur kalan vatandaşlarda kurtarıldı. Belediye ekipleri vatandaşlardan gelen ilaç, yiyecek, su, ekmek gibi ihtiyaçları karşılayarak evlere servis yaptı. Büyükçekmece Belediyesi ekiplerinin titizlikle sürdürdükleri çalışmalar tüm hızıyla 24 mahallede devam ederken Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Veteriner Şefliği ekipleri de sokakta yaşayan canlıları da unutmadı. - İSTANBUL

Büyükçekmece'de karla mücadele aralıksız devam ediyor
Büyükçekmece'de karla mücadele aralıksız devam ediyor
Büyükçekmece'de karla mücadele aralıksız devam ediyor
Büyükçekmece'de karla mücadele aralıksız devam ediyor
Büyükçekmece'de karla mücadele aralıksız devam ediyor
Büyükçekmece'de karla mücadele aralıksız devam ediyor

YORUMLAR
500

Büyükçekmece, Kalp Krizi, İstanbul, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükçekmece'de karla mücadele aralıksız devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika! KDV, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin süreleri 31 Ocak'a uzatıldı Son Dakika! KDV, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin süreleri 31 Ocak'a uzatıldı         
13:32
Ozan Tufan baba oldu! Tebrik mesajları peş peşe geldi Ozan Tufan baba oldu! Tebrik mesajları peş peşe geldi         
13:31
İstanbul'da bu gece ve yarın gece Marmaray ücretsiz İstanbul'da bu gece ve yarın gece Marmaray ücretsiz         
13:24
İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın! İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın!         
13:12
Afganistan'da insanlar bir parça ekmek için böbreklerini satıyor Afganistan'da insanlar bir parça ekmek için böbreklerini satıyor         
12:28
O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum         
12:07
Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir         
12:05
Hayatta kalma savaşı veriyor! Kopan elektrik telinin üzerine basan 9 yaşındaki çocuk komada Hayatta kalma savaşı veriyor! Kopan elektrik telinin üzerine basan 9 yaşındaki çocuk komada         
11:54
Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için! Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için!         
11:33
Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor         
11:29
Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak         
11:27
Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı         
11:04
Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor         
10:50
Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor         
10:27
Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim! Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim!         
08:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05
Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım         
16:16

Son Dakika Haberleri
13:31 Son Dakika! KDV, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin süreleri 31 Ocak'a uzatıldı
13:31 Ozan Tufan baba oldu! Tebrik mesajları peş peşe geldi
13:28 AKOM'dan son dakika açıklaması! İstanbullular dikkat, 18.00'de yeniden kuvvetli kar geliyor
13:23 İstanbul'da bu gece ve yarın gece Marmaray ücretsiz
13:14 İstanbul'da metro sefer saatleri uzatıldı! Gece 02,00'ye kadar metroya binebilirsiniz
13:13 Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok!
13:12 İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın!
12:54 Yoğun kar yağışı nedeniyle 3 bin kişi AVM'de sabahladı
12:49 NASA'dan kritik soru! Cevabı bilene 1 milyon dolar veriyorlar
12:27 Afganistan'da insanlar bir parça ekmek için böbreklerini satıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 13:42:02. #1.11#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de karla mücadele aralıksız devam ediyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement