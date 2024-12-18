Büyükçekmece\'de Mevlana\'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

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Büyükçekmece'de Mevlana Celaleddin Rumi'nin 751. vuslat yıl dönümü, Şebi Arus töreniyle anıldı.

Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Albatros Lions Kulübü iş birliğiyle Mevlana Celaleddin Rumi'nin 751. vuslat yıl dönümü, Şebi Arus töreniyle anıldı. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Şeb-i Arus töreninde sanatseverlerin katılımı yoğun olurken, Gökhan Atak'ın yazıp sahnelediği 'Celaleddin: Hamdım, Piştim, Yandım' adlı sahne gösterisi ve semazenlerin gerçekleştirdiği sema gösterisi sanatseverlere manevi bir yolculuk sundu.

Semazen gösterisiyle Mevlana'nın öğretileri yaşatıldı

Şeb-i Arus etkinlikleri kapsamında Vefatını 'Düğün Gecesi' olarak adlandıran büyük tasavvuf alimi Mevlana Celaleddin-i Rumi, 751. vuslat yıl dönümünde anıldı. Mevlana'nın öğretilerinin ve tasavvufun derin anlamının müzik, dans ve sema gösterileriyle bir araya geldiği etkinlikte, Gökhan Atak'ın yazıp sahnelediği 'Celaleddin: Hamdım, Piştim, Yandım' adlı sahne gösterisi ve tasavvuf müziği eşliğinde semazenlerin gerçekleştirdiği sema gösterisi yoğun ilgi gördü. - İSTANBUL