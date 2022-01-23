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Büyükşehir 2021'de 387 bin 873 çağrıya cevap verdi - Son Dakika

Büyükşehir 2021'de 387 bin 873 çağrıya cevap verdi

23.01.2022 12:59
Büyükşehir 2021'de 387 bin 873 çağrıya cevap verdi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İletişim Koordinasyon Merkezi (TİKOM) Çağrı Merkezi, 2021 yılında 387 bin 873 çağrıya cevap vererek, vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerini değerlendirip işleme aldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İletişim Koordinasyon Merkezi (TİKOM) Çağrı Merkezi, 2021 yılında 387 bin 873 çağrıya cevap vererek, vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerini değerlendirip işleme aldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İletişim Koordinasyon Merkezi (TİKOM) Çağrı Merkezi, anlık sorunların çözümü, talep ve şikayetlerin giderilmesi noktasında vatandaşların 7/24 ulaşabildiği çözüm merkezi haline geldi. ALO 185 TİSKİ Mavi Hattı da Ağustos 2021 tarihinden itibaren bünyesine alan TİKOM (ALO 153), 2021 yılında 387 bin 873 çağrıya cevap verdi. Vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikayetler titizlikle incelenerek kısa sürede sonuçlandırıldı.

Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanındaki her türlü konuda hizmet veren ALO 153 İletişim Koordinasyon Merkezi'ne; ulaşım, sosyal hizmetler, çevre hizmetleri, cenaze hizmetleri, yol bakım onarım içerikli 240 bin 654 çağrı iletilirken; ALO 185 TİSKİ Mavi Hat ise başta araç talebi, abonelik işlemleri, kanalizasyon, içme suyu ve yağmursuyu arızası konulu olmak üzere 147 bin 219 çağrı kabul etti. Ayrıca vatandaşlardan alınan, Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalardan ötürü teşekkür çağrıları da TİKOM kayıtlarına yansıdı.

En fazla çağrı içme suyu arızası oldu

TİKOM'da yıl boyunca cevaplanan 387 bin 873 çağrı içerisinden 43 bin 924'ü incelenip sonuçlandırılmak üzere ilgili birimlere aktarılırken, diğer çağrılarda vatandaşa anlık olarak bilgi verildi. Büyükşehir Belediyesi İletişim Koordinasyon Merkezi tarafından yıl boyunca cevaplanan tüm çağrılar arasından en fazla talebin alındığı konu, içme suyu arızası oldu.

TİKOM'un önemine dikkat çeken Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "İletişim Koordinasyon Merkezi sayesinde vatandaşımızla 7/24 iletişim halindeyiz. 2021 yılında rekor sayıda çağrıya cevap vermişiz. Önümüzdeki süreçte halkımıza daha hızlı geri dönüş yapmak adına 185 ALO TİSKİ Hattı'nı iptal edip, sorunlara daha kısa sürede çözüm sunmak adına ALO 153 çatısı altında topluyoruz. Halkımız tüm ihbarları ALO 153 üzerinden bizlere iletebilecek. Yeni sistemin hazırlıkları yapılıyor, tamamlandığında ayrıca duyusunu yapacağız" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Büyükşehir 2021'de 387 bin 873 çağrıya cevap verdi

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Büyükşehir Belediyesi, Trabzon, Tragger, Cenaze, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir 2021'de 387 bin 873 çağrıya cevap verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükşehir 2021'de 387 bin 873 çağrıya cevap verdi - Son Dakika
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