Büyükşehir 250 karaçam dikimi yaptı - Son Dakika
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Büyükşehir 250 karaçam dikimi yaptı

15.04.2022 18:39

Büyükşehir 250 karaçam dikimi yaptı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin 'Yeşil Gaziantep' çalışmaları çerçevesinde 'Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller' sloganıyla başlattığı ağaçlandırma çalışmalarının 26'ncı durağı Uluslararası Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği iş birliğinde Fıstıklık Mahallesi oldu.

Büyükşehir 250 karaçam dikimi yaptı

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin 'Yeşil Gaziantep' çalışmaları çerçevesinde 'Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller' sloganıyla başlattığı ağaçlandırma çalışmalarının 26'ncı durağı Uluslararası Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği iş birliğinde Fıstıklık Mahallesi oldu.

7 bin 586 metrekarelik alanda yapılan ağaçlandırma çalışmasında 250 karaçam toprakla buluştu. Böylelikle Fıstıklık Mahallesi dahil olmak üzere proje çerçevesinde 208 bin 101 metrekarelik alan ağaçlandırılmış oldu.

Kişi başına düşen yeşil alan sayısını arttırmak amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatıyla başlanılan çalışma çerçevesinde büyükşehir, kent merkezinde belirlenen 40 alanda yetişkin fidanları dikerek ağaçlandırma çalışmalarını sivil toplum kuruluşları iş birliğinde sürdürüyor.

"Koruyarak kullanırsak çocuklarımıza daha güzel bir dünya"

Başkan Fatma Şahin, ağaç dikim töreninde, dünyanın küresel ısınma tehdidine değinerek, "Koruyarak kullanırsak çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakacağız. Çok büyük bir emanet sorumluluk var. Bu bilinçle biz 2014 yılında Büyükşehir Belediye başkanı olarak master planlarımıza iklim master planlarını ekledik. Biz bu şehrin geleceği, çocukları için mutlaka iklim master planı yapıp toprağı, havayı, suyu kirleten unsurları ölçmemiz ve ölçerek düzletmemiz gerektiğini gördük. Gezici ölçümlemeler yaptık. Atıkları değerlendirecek, arıtacak tesisleri yaptık. Ulaşımda filoları genişlettik. Ayrıca kendi tükettiğimiz elektriği yenilenebilir enerjiden karşılayacak şekilde yaptık" şeklinde konuştu.

"Kişi başına düşen yeşil alanı çoğaltmak önemli"

Yeşil şehir planına da değinen Başkan Şahin, "Yeşil Şehir sadece ağaç dikmek değil ama kişi başına düşen yeşil alanı çoğaltmak önemli. Her şeyden önemlisi yeşil insanın ruhunu dinlendiriyor. Dikilmeye başlayan ağaçlar bile havayı değiştiriyor. Bu dünyayı cennete dönüştürecek geleceğe temiz bir şekilde taşımak zorundayız" diye konuştu.

Uluslararası Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği Başkanı Doç. Dr. Ali Aytek ise daha öncesinde birçok temel atma ve açılış törenine katıldığını, bu çalışmanın ise çok farklı bir anlam kazandığını söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Ağaçlandırma törenine katılan AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz da şehir içinde ağaçlandırmanın öneminden bahsetti, çalışmanın şehre nefes aldırdığını vurguladı.

Büyükşehir 250 karaçam dikimi yaptı
Büyükşehir 250 karaçam dikimi yaptı
Büyükşehir 250 karaçam dikimi yaptı

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Fatma Şahin, Gaziantep, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir 250 karaçam dikimi yaptı - Son Dakika


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