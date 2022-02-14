Üye Girişi
Büyükşehir Belediyesi'nden Koçarlı'ya 7,5 milyonluk içme suyu yatırımı - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi'nden Koçarlı'ya 7,5 milyonluk içme suyu yatırımı

14.02.2022 14:58
Büyükşehir Belediyesi'nden Koçarlı'ya 7,5 milyonluk içme suyu yatırımı

Altyapı yatırımları ile kente altın çağını yaşatan Aydın Büyükşehir Belediyesi, yeni bir yatırımın daha temelini attı.

Altyapı yatırımları ile kente altın çağını yaşatan Aydın Büyükşehir Belediyesi, yeni bir yatırımın daha temelini attı. Başkan Özlem Çerçioğlu'nun hizmet odaklı belediyecilik anlayışına uygun olarak; planlı, işlevsel ve uzun ömürlü projeleri hayata geçiren Aydın Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü, Koçarlı'nın merkeze uzak mahallelerine yönelik içme suyu hattı yatırımına start verdi.

Muhtarlar tam kadro katılım sağladı

Projenin ilk kazı çalışmasına Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Barış Altıntaş, ASKİ Genel Müdürü Hakan Olkaç, Yatırım İnşaat Daire Başkanı Çağrı Çaylak, Büyükdere Muhtarı Ali Uzunkaya, Şahinciler Muhtarı Deniz Tırpancı, Sobuca Muhtarı Özcan Özen, Tekeli Muhtarı Yusuf Eskici, Dedeköy Muhtarı Müfit Tuloglu, Şenköy Muhtarı Selahattin Cenger, Bıyıklı Muhtarı Mustafa Turgan ve Yeniköy Muhtarı Yüksel Bıçakçı katıldı. Hakan Olkaç hayata geçirilen proje ile ilgili muhtarlara bilgilendirme yaparken, Altıntaş'ta Büyükşehir Belediyesi'nin daima hizmetlerinde olduğunu belirterek yapılan bu projeyle ilgili muhtarların görüş ve önerilerini dinledi.

7.5 milyon liralık dev hizmet

Yapılacak çalışma ile ASKİ, İkizdere Barajı'ndan Koçarlı'ya gelen içme suyu hattını, Bıyıklı Grup İçme Suyu Terfi Hattı İnşaat Yapım İşi kapsamında 16 bin metre daha uzatarak; Büyükdere, Şahinciler, Sobuca, Tekeli, Dedeköy, Şenköy, Bıyıklı ve Yeniköy mahallelerine ulaştıracak. ASKİ, bu dev hizmet için yaklaşık 7.5 milyon liralık yatırım yapacak.

"Vatandaşlarımızın yaşam konforunu arttırmak için yatırımlarımızı sürdüreceğiz"

Koçarlı'ya yaptıkları milyonlarca liralık yatırımlara bir yenisini eklediklerini ve vatandaşların hayatlarına dokunan projelere devam edeceklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Koçarlı'ya dün olduğu gibi bugün de modern ve uzun ömürlü projeler ile hizmet ediyoruz. Altyapıda gerçekleştirdiğimiz bu hizmetten binlerce vatandaşımız faydalanacak. İkizdere Barajı'ndaki su, 16 bin metre uzunluğundaki yeni hattımız ile birlikte vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Vatandaşlarımızın yaşam konforunu arttırmak için yatırımlarımızı sürdüreceğiz" dedi. - AYDIN

YORUMLAR
500

Büyükşehir Belediyesi, İçme Suyu, Koçarlı, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir Belediyesi'nden Koçarlı'ya 7,5 milyonluk içme suyu yatırımı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:58 Elon Musk, Neuralink testleri için 15 maymun kullandı! Hayvanların ölmesi büyük tepki çekti
14:51 Safiye hiçbir şeyden çekmedi türkücü Cüneyt'ten çektiği kadar: 2 ev, 700 bin TL paranın üstüne bir 20 bin daha yedirdi!
14:41 Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Kumru hamile olduğunu söyleyecek mi?
14:33 Alparslan: Büyük Selçuklu'da bu akşam neler olacak? Alparslan, Alpagut'un elinden kurtulabilecek mi?
14:29 THY'den istifa etti Hindistan kaptı: İlker Aycı, Air India'nın yeni CEO'su
14:27 Survivor'un eski yarışmacısının annesi, Acun Ilıcalı'ya isyan etti: Benim çocuğuma it dedi, sesiniz çıkmadı
10:39 "Altınlarını getir dua ederek çoğaltalım" dediler, inandı! Oğlunun 100 gram altınını dolandırıcılara kaptırdı
13:31 Saçlarını yaptırmaya gitmişlerdi! Kurşunlandılar
14:25 Eski Adalet Bakanı, bakanlığın yorgunluğunu köy hayatıyla atıyor: Patates közlerken görüntülendi
14:18 Ali Koç Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı! Samandıra'da yeni tesis çalışmaları başladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 15:04:31. #1.13#
SON DAKİKA: Büyükşehir Belediyesi'nden Koçarlı'ya 7,5 milyonluk içme suyu yatırımı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement