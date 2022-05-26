Büyükşehir'den yeni model asfaltlama - Son Dakika
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Büyükşehir'den yeni model asfaltlama

26.05.2022 11:59
Büyükşehir'den yeni model asfaltlama

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ilk kez pilot bölgede uyguladığı su bazlı asfaltlama çalışması, yağmur, kar, sıcak hava ile ağır tonajlı araçların tahribatından başarıyla geçti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ilk kez pilot bölgede uyguladığı su bazlı asfaltlama çalışması, yağmur, kar, sıcak hava ile ağır tonajlı araçların tahribatından başarıyla geçti. Yaz sezonunda il genelinde büyükşehir yollarında uygulanacak su bazlı asfaltlama çalışmasından yaklaşık 5 milyon 500 bin TL tasarruf sağlanması amaçlanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi vatandaşların daha konforlu ve güvenilir seyahat etmesi amacıyla il genelinde sürdürdüğü asfaltlama çalışmalarını yaz sezonu ile birlikte hızlandırdı. 2014 yılından bu yana asfaltlama çalışmalarını petrol bazlı reçine astarı ile yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl maliyetleri düşürmek amacıyla belirlediği pilot bölgede ilk kez su bazlı asfaltlama çalışması yaptı. Maliyetlerin yarı yarıya düşmesi hedeflenen projede pilot bölge olarak, her mevsim şartlarının yaşandığı ve ağır tonajlı araçların yoğun olduğu Yemişendere Muratlar grup yolunun 500 metrelik kısmında uygulandı. Proje çerçevesinde asfaltlama çalışmasında petrol yerine su kullanılarak 1 kat sathi kaplama işlemi gerçekleştirildi.

Aradan geçen bir yıl boyunca, yağmur, kar, sıcak hava ile ağır tonajlı araçların tahribatına maruz kalan yeni model asfalt, sonuçlardan başarıyla çıktı. Yolda soyulma, asfalt erimesi, su geçirimsizliği ve diğer kriterlerde yapılan değerlendirmelerin ardından başarılı sonuç alan Muğla Büyükşehir Belediyesi, su bazlı asfaltlamayı yaz sezonunda il genelinde uygulayacak. Yaklaşık 40 kilometre uzunluğunda 1. kat sathi kaplama çalışmalarında su bazlı asfaltlama yapacak olan Muğla Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 5 Milyon 500 Bin TL tasarruf sağlamış olacak. - MUĞLA

Büyükşehir'den yeni model asfaltlama
Büyükşehir'den yeni model asfaltlama
Büyükşehir'den yeni model asfaltlama
Büyükşehir'den yeni model asfaltlama

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükşehir'den yeni model asfaltlama - Son Dakika


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