Büyükşehir-hayırsever işbirliğinde yeni bir projede daha imzalar atıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Büyükşehir-hayırsever işbirliğinde yeni bir projede daha imzalar atıldı

23.05.2022 17:52
Büyükşehir-hayırsever işbirliğinde yeni bir projede daha imzalar atıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile hayırsever Ali Başyazıcıoğlu arasında, "Ali Başyazıcıoğlu Camii" yapımına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile hayırsever Ali Başyazıcıoğlu arasında, "Ali Başyazıcıoğlu Camii" yapımına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi hayırsever ve belediye arasında işbirliği ile dayanışmanın en güzel örneklerini sergilerken, Büyükşehir Belediyesi adına Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç ile hayırsever iş insanı Ali Başyazıcıoğlu ve Kayseri İl Müftülüğü adına İl Müftüsü Yusuf Akkuş arasında, "Ali Başyazıcıoğlu Camii" yapımı için işbirliği protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleştirilen protokol imza törenine Başkan Büyükkılıç, Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş ve hayırsever Ali Başyazıcıoğlu katıldı. Büyükşehir Belediyesi, hayırsever Ali Başyazıcıoğlu ve Kayseri İl Müftülüğü arasındaki protokol çerçevesinde Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi'nde "Ali Başyazıcıoğlu Camii" yapımı için imzalar atıldı.

Başkan Büyükkılıç, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, Kayseri isminin zikredildiği zaman ilk akla gelen vasfının hayırseverler şehri olduğunu dile getirerek, hayırseverlik konusunda kentte güzel bir yarış olduğunu ifade etti. Başkan Büyükkılıç, tüm hayırseverlere teşekkür ederek, "Hayırsever büyüğümüz Ali Başyazıcıoğlu dostumuz ile sağ olsun bir cami ve inşallah müştemilatını yapacak şekilde imzaları attık. Cenab-ı Allah edasını nasip eylesin, tamamına erdirsin, cemaatini de bol eylesin diyoruz. Hayırsever büyüklerimizin her birine ayrı ayrı dua ediyor, teşekkür ediyor ve minnet duyuyoruz. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş ise Kayseri'ye yaklaşık 5 ay önce geldiğini belirterek, "Burada hayırseverlerin gerçekten çok fazla olduğunu gördüm. Allah razı olsun, her tarafta hayırseverlerimiz camiler, Kur'an kursları, diğer sosyal tesisler yapıyorlar. Cenab-ı Hak kabul eylesin. Ali Başyazıcıoğlu beyefendiye de teşekkür ediyorum" ifadelerini kulandı.

Hayırsever Ali Başyazıcıoğlu da desteklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek, "Allah hayırlı uğurlu etsin, hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun" dedi.

Hayırsever ile birlikte cami projesini de inceleyen Başkan Büyükkılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman'dan proje detayları hakkında bilgi aldı. 12 ayda bitirilmesi planlanan proje, tamamlandıktan sonra kullanım için Kayseri İl Müftülüğü'ne teslim edilecek. - KAYSERİ

Büyükşehir-hayırsever işbirliğinde yeni bir projede daha imzalar atıldı
Büyükşehir-hayırsever işbirliğinde yeni bir projede daha imzalar atıldı
Büyükşehir-hayırsever işbirliğinde yeni bir projede daha imzalar atıldı
Büyükşehir-hayırsever işbirliğinde yeni bir projede daha imzalar atıldı
Büyükşehir-hayırsever işbirliğinde yeni bir projede daha imzalar atıldı

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyesi, Memduh Büyükkılıç, Erenköy, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükşehir-hayırsever işbirliğinde yeni bir projede daha imzalar atıldı - Son Dakika


Son Dakika
17:56 Başakşehir'den yeni transfer! 24 yaşındaki futbolcu Patryk Szysz ile imzalar atıldı
17:51 Maymun çiçeği hastalığı mutasyona mı uğradı? İşte DSÖ'den merak edilen soruya cevap
17:48 Kadın voleybolcular Türkiye'ye hayran kaldı! Turnuvanın ilgi odağı oldular
17:45 Stefan Kuntz'dan şaşırtan tercihler! A Milli Takım'ın aday kadrosunu açıkladı
17:22 Kalbi tekleyen Cübbeli Ahmet Hoca kalp ameliyatına alındı, sosyal medyadan dua istedi
17:14 İBB Meclisi'nden karar çıktı! İstanbul'da ulaşım zammı öğrenciler için geri çekiliyor
17:14 Eğitim uçuşunda skandal! Havadaki uçağı otomatiğe alıp metrelerce yüksekte cinsel ilişkiye girdiler
17:04 Kabine toplantısı başladı! Erdoğan zirvenin ardından alınan kararları açıklayacak
16:49 Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Edin Terzic oldu
16:23 Cinsiyet değiştiren oyuncu Meli Bendeli, sosyal medyada gündem oldu! Mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 18:03:46. #1.12#
SON DAKİKA: Büyükşehir-hayırsever işbirliğinde yeni bir projede daha imzalar atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement