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Büyükşehirli sporculardan büyük başarı - Son Dakika

Büyükşehirli sporculardan büyük başarı

12.02.2022 13:33
Büyükşehirli sporculardan büyük başarı

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü taekwondo sporcusu Ahmet Eren Güneş ve satranç sporcusu Yağız Kaan Erdoğmuş, katıldıkları turnuvalarda derece elde ederek Bursa'nın gururu oldular.

Bursa Büyükşehir Belediye spor Kulübü taekwondo sporcusu Ahmet Eren Güneş ve satranç sporcusu Yağız Kaan Erdoğmuş, katıldıkları turnuvalarda derece elde ederek Bursa'nın gururu oldular.

Teknoloji çağının yoğun şekilde etkilediği gençlere Büyükşehir Belediyespor marifetiyle daha fazla hareket etme ve sosyalleşme fırsatı sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, çocukları ve gençleri en az bir spor dalıyla buluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Toplam 21 branşta hizmet vererek bir sporcu fabrikası gibi çalışan Büyükşehir Belediyespor, gençlere yaptığı yatırımın meyvelerini de alıyor. Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun ev sahipliğinde 30'dan fazla ülke sporcusunun katılımıyla Antalya'da düzenlenen 9. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda mücadele eden Belediyespor Kulübü sporcusu Ahmet Eren Güneş, genç erkekler kategorisinde üçüncü olmayı başardı.

Büükşehir Belediyespor Kulübü satranç takımının Avrupa ve Dünya şampiyonu sporcusu, 2011 doğumlu Yağız Kaan Erdoğmuş, Balıkesir'de düzenlenen Uluslararası Caissa Hotel GM Norm Turnuvası-Plati Grubu yarışmasında 2300 Elo barajını geçerek FM (FIDE Master: Dünya Satranç Federasyonu Ustası) unvanını almaya hak kazandı. Genç sporcu, Dünya Satranç Federasyonu güncel rating listesinde FM unvanlı en genç sporcu olmayı başardı. - BURSA

Büyükşehirli sporculardan büyük başarı

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Büyükşehir Belediyespor, Ahmet Eren, Taekwondo, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehirli sporculardan büyük başarı - Son Dakika


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