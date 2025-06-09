Buzağıya Şefkatli Bakış

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Çiçeközü köyünde bir vatandaş, hastalanan buzağısını bir evlat gibi bağrına bastı. Veteriner kliniğinin önünde, seruma bağlı buzağının başında saatlerce gözyaşı döken adamın hali yürek burktu.

Olay, Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Çiçeközü köyünde yaşandı. Sabah saatlerinde aşırı sıvı kaybı nedeniyle kliniğe getirilen buzağı için hemen serum tedavisi başlatıldı. Ancak geç kalınması, tedavinin seyrini olumsuz etkiledi. Buzağının başında oturup saatlerce bekleyen Ahmet Çoban'ın gözyaşlarına hakim olamayıp minik yavruya bir bebek gibi sarılması, görenleri duygulandırdı. Çoban'ın buzağısına gösterdiği ilgi, bir evlada gösterilen şefkati aratmadı.

"Buzağıya sıvı sağaltımı yaptık"

Yapılan müdahaleyle ilgili olarak Veteriner Hekim Onur Yahşi, "Sabah gelen buzağımız aşırı derecede sıvı kaybı şikayetiyle geldi. Hayvan sahibi bu durumda biraz geç kalmıştı. Biz de prosedürlere uygun bir şekilde hayvana sıvı sağaltımı yaptık. Sıvı sağaltımı sonucunda hayvanımız daha iyiye gidecek. Hayvan sahibinin hayvanın başında üzgün olmasının sebebi biraz geç kalınmış olunmasıydı. Bu konuda hayvan sahipleri biraz vurdumduymaz davranabiliyorlar. Mümkün olduğunca buzağılara gereken ilgiyi göstermeliyiz" dedi. - SİVAS