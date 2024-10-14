Buzdolabının altına saklanan yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
HATAY - Hatay'da eve girerek buzdolabının altına saklanan yılanı itfaiye ekipleri yakaladı.
Altınözü ilçesinde eve giren yılanı fark eden vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yılanı yakalamak için çalışma başlattı. Buzdolabının altına saklanan yılan, itfaiye personelinin taktığı özel eldivenle yakaladı. Yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.
Son Dakika › Yerel › Buzdolabının Altındaki Yılan Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?