Üye Girişi
Buzlar çözülünce barajın ortasında mahsur kaldılar - Son Dakika

Buzlar çözülünce barajın ortasında mahsur kaldılar

13.02.2022 01:31

Buzlar çözülünce barajın ortasında mahsur kaldılar Ekipler mahsur kalanlar için seferber oldu Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bulunan Çat Barajında balıklara yem veren 3 arkadaş havanın ısınmasıyla baraj ortasında mahsur kaldı.

Buzlar çözülünce barajın ortasında mahsur kaldılar

Ekipler mahsur kalanlar için seferber oldu

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bulunan Çat Barajında balıklara yem veren 3 arkadaş havanın ısınmasıyla baraj ortasında mahsur kaldı. Mahsur kalan 3 kişi AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, İsmail Kara, Ramazan Karşılayan ve Mahmut Özipek isimli 3 arkadaş, Çelikhan ilçesinde bulunan Çat Barajı ortasındaki balık çiftliğindeki balıkları yemlemek istedi. Sabah saatlerinde buz tutmuş barajın üzerinde yürüyerek baraj ortasındaki balık çiftliğine ulaşan 3 arkadaş balıkları yemledikten sonra bir süre burada bulunan kulübede oturarak sohbet etmeye başladı. Havanın ısınmasıyla birlikte buzların çözüldüğünü fark eden 3 arkadaş buzların kendilerini taşıyamayacağını düşünerek baraj ortasındaki kulübede mahsur kaldı. Bir türlü kıyıya gelemeyen 3 arkadaş daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Durum üzerine AFAD Adıyaman İl Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri kurtarma çalışmaları başlatırken jandarma ekipleri ise güvenlik önlemi aldı. Bu esnada Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından da belirtilen bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında baraj ortasındaki kulübede mahsur kalan İsmail Kara, Ramazan Karşılayan ve Mahmut Özipek kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Kurtarılan 3 arkadaşın da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Buzlar çözülünce barajın ortasında mahsur kaldılar
Buzlar çözülünce barajın ortasında mahsur kaldılar
Buzlar çözülünce barajın ortasında mahsur kaldılar

YORUMLAR
500

Adıyaman, Çelikhan, İtfaiye, Baraj, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Buzlar çözülünce barajın ortasında mahsur kaldılar - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:22 Cinnet getiren polis memuru, eşini ve dostu olduğu öne sürülen kişiyi öldürdü
20:21 Sorular yanıt buldu! 6 muhalefet partisi lideri oturma krizini yuvarlak masa ile çözdü
20:21 Emre Belözoğlu, eski dostu Erol Bulut'a puan vermedi! Başakşehir şov yaptı
20:20 İsmail Kartal'dan Giresun galibiyeti sonrası Fenerbahçe taraftarına çağrı: Sabırlı olun
20:19 Rusya ve Ukrayna krizine Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama: Hazırlıklı olmak durumundayız
20:18 Giresunspor'un hocasından Fenerbahçe itirafı geldi: Onların istediği gibi oynadık
20:17 Türkiye'de 12 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 272 kişi vefat etti, 86 bin 193 yeni vaka tespit edildi
20:17 Galatasaray stadında Fatih Terim maskeli bir taraftarı güvenlik güçleri zorla dışarı çıkartmaya çalıştı
20:16 6 muhalefet partisi lideri bir arada! Tarihi zirveden ilk görüntüler
20:16 47 yıl sonra ilki yaşayan Bayern Münih tarihi skorla yenildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 01:55:56. #1.11#
SON DAKİKA: Buzlar çözülünce barajın ortasında mahsur kaldılar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement