Haber: Mustafa USTA
(SİNOP) - Sinop'un merkeze bağlı Çakıldak köyünde akşam saatlerinde meydana gelen heyelan sonrası yol ulaşıma kapandı.
Sinop'un merkeze bağlı Çakıldak köyü Gedi Mahallesi'nde karların erimesiyle birlikte yumuşayan toprak heyelana neden oldu. Yüksek yamaçtan kopan toprak parçası ağaçları devirdi, köy yolunu ulaşıma kapadı.
Can ve mal kaybının yaşanmadığı toprak kayması nedeniyle mahallede ulaşım tamamen durdu.
Son Dakika › Yerel › Çakıldak Köyü'nde Heyelan: Yol Kapandı - Son Dakika
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