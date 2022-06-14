ÇAKÜ'de mezuniyet heyecanı başladı - Son Dakika
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ÇAKÜ'de mezuniyet heyecanı başladı

14.06.2022 13:39
ÇAKÜ'de mezuniyet heyecanı başladı

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde mezuniyet törenleri, Edebiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu ile Kızılırmak Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin kep atması ile başladı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde mezuniyet törenleri, Edebiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu ile Kızılırmak Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin kep atması ile başladı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (İHA) "ÇAKÜFest'22 15. Bilim, Kültür ve Sanat Festivali ve Mezuniyet Töreni" Edebiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu ile Kızılırmak Meslek Yüksekokulu öğrencileri kep atma töreni ile başladı. Hava muhalefeti sebebiyle Uluyazı Kampüsü Spor kompleksinde gerçekleştirilen törene Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, dekanlar, yöneticiler, akademisyenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşan Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, öğrencilere seslenerek, "Çankırı Karatekin Üniversitesinin size kattığı değerler kadar sizin de Çankırı Karatekin Üniversitesine katkılarınız oldu. Sizler Çankırı'ya, üniversitemize, gönlümüze silinmez izler bıraktınız. Gençliğinizin coşkusu ile bize azmi hatırlattınız. Hayata farklı ve yeni bakış açısınız ile zamanı yakalamanın, gelişmenin ve ilerlemenin baş şartı olduğunu hatırlattınız. Öğrenme isteğiniz ile bize mesleğimizin kutsallığını hissettirdiniz. Yalnızca siz bizden öğrenmediniz biz de sizden çok şeyler öğrendik. Bugünden itibaren bir mezun olarak üniversitemizi ve ülkemizi daha ileriye taşıyacak mezunlar olacağınıza inancım tamdır.

"Hayat üniversite bitince, işe başlayınca, aile kurunca biten bir süreç değildir" ifadelerine yer veren Çiftçi, "Hayat, bize bahşedilen son nefese kadar giriştiğimiz büyük bir mücadeledir. Hayat, her nefesimizde yeniden başlar. Hayatın bir mücadele olduğunu lütfen unutmayın. Ancak yalnızca kendisi için mücadele eden bahtsızlardan da olmayın. Siz önce aileniz sonra milletiniz ve insanlık için mücadele eden yüce gönüllü, erdemli insanlardan olun. Siz bu mücadeleyi yürütecek, bayrağımızı yükseltecek insanlardansınız. Siz büyük bir kültürün, büyük bir medeniyetin evlatlarısınız. Büyük işleri başarmaya gücünüz var. Azminizden şüpheye düştüğünüzde aradığınız kudretin damarlarınızdaki asil kanda mevcut olduğunu hatırlayın. Bugün bir ayrılık günü değil. Gelecekte yaşayacağınız sevinçlerinizi ve başarılarınızı bizlerle paylaşın, üniversitenizi sık sık ziyaret edin, bizimle görüşün. Bizim için elde edilebilecek en büyük ödül, sizlerin başarısı ve mutluluğudur" diye konuştu.

Rektör Çiftçi'nin konuşmasının ardından fakülte ve yüksekokullarda başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere başarı belgeleri verildi. Daha sonra Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Çocuk Gelişimi Bölümü mezunları meslek yemini etti. Tören mezunların kep atması ve aileleri ile birlikte fotoğraf çektirmesiyle son buldu.

Mezuniyet törenlerinin diğer fakülte ve MYO'ların mezuniyet törenleri ile devam edeceği belirtildi. - ÇANKIRI

ÇAKÜ'de mezuniyet heyecanı başladı
ÇAKÜ'de mezuniyet heyecanı başladı
ÇAKÜ'de mezuniyet heyecanı başladı
ÇAKÜ'de mezuniyet heyecanı başladı
ÇAKÜ'de mezuniyet heyecanı başladı
ÇAKÜ'de mezuniyet heyecanı başladı
ÇAKÜ'de mezuniyet heyecanı başladı

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Kaynak: İHA

Edebiyat, Çankırı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ÇAKÜ'de mezuniyet heyecanı başladı - Son Dakika

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