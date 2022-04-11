ÇAKÜ'de Uluslararasılaşma ve Erasmus koordinasyon toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi

ÇAKÜ'de Uluslararasılaşma ve Erasmus koordinasyon toplantısı

11.04.2022 13:47
ÇAKÜ'de Uluslararasılaşma ve Erasmus koordinasyon toplantısı

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde düzenlenen "Uluslararasılaşma ve Erasmus Birim Koordinatörleri Toplantısı"nda uluslararası öğrenci hareketliliği çalışmaları değerlendirildi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde düzenlenen "Uluslararasılaşma ve Erasmus Birim Koordinatörleri Toplantısı"nda uluslararası öğrenci hareketliliği çalışmaları değerlendirildi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) "Uluslararasılaşma ve Erasmus Birim Koordinatörleri Toplantısı" Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş başkanlığında Uluslararası Ofis Başkanı, Erasmus Kurum Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Şuayip Turan koordinatörlüğünde Rektörlük Senato Odasında gerçekleştirildi. Erasmus ofis personeli ve Birim Koordinatörlerinin katılım sağladığı toplantıda ÇAKÜ Erasmus hareketliliklerini artırmada yapılması gerekenler üzerinde durulurken özellikle Uluslararası anlaşmaları artırmanın önemine vurgu yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, bu konuda birim Erasmus Koordinatörlerinin, Erasmus Kurum Koordinatörlüğü eşgüdümünde bu anlaşma ağını daha da genişletebileceğine dikkat çekti.

Prof. Dr. Odabaş, yeni dönemde Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin uluslararasılaşma için bir taraftan yeni anlaşmalar ve protokoller yapılırken diğer taraftan da uluslararası öğrencilerin nitelik ve niceliğinin artırılması için çalışmaların yürütüldüğünü ifade etti. Erasmus hareketliliklerinde son dönemde dijitalleşmenin ön plana çıktığını ve artık kağıtsız Erasmus dönemine geçilmeye başlandığına dikkat çeken Uluslararası Ofis Başkanı, Erasmus Kurum Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Şuayip Turan, bu bağlamda Erasmus ofis işlerinin dijital bazda yürütüleceğine dikkat çekti. Başvuruların artık Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden alınacağını irdeleyen Turan, böylece artık tek bir elden tüm Türkiye'deki hareketliliklerin takip edilebileceğine vurgu yaptı.

ÇAKÜ için uluslarasılaşmanın ve Erasmus hareketliliklerinin hem öğrenciler hem de personel için yurt dışına açılan bir kapı olduğu hatırlatan Turan, hareketlilikler ve işbirlikleri ile hem akademik networkun ilerlemesine katkı sağladığını ortak yayınlar ile birlikte Çankırı'nın ve Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin adının tüm dünya da duyulur hale geleceğini ifade etti.

Aynı zamanda, uluslararasılaşmanın Çankırı'nın sosyo-ekonomik ve kültürel yapısına da olumlu etkileri olacağını vurguladı. - ÇANKIRI

ÇAKÜ'de Uluslararasılaşma ve Erasmus koordinasyon toplantısı
ÇAKÜ'de Uluslararasılaşma ve Erasmus koordinasyon toplantısı

YORUMLAR
500

Karatekin Üniversitesi, Çankırı, Erasmus, Rektör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ÇAKÜ'de Uluslararasılaşma ve Erasmus koordinasyon toplantısı - Son Dakika


Son Dakika
13:27 Ferdi'nin sevgilisi sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor! Türkiye'de en az Ferdi kadar ünlü
13:20 Mansur Yavaş "Ben kamu görevlisiyim" dedi ama Akşener onu öve öve bitiremedi
13:10 Acun Ilıcalı, Mesut Özil ve Babel'in transferleri hakkında konuştu
13:04 50 ili kapsayan proje hayata geçiyor! Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun ticaret limanı olacak
12:58 Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili konuştu: Hiçbir zaman cevap vermeyeceğim, Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum
12:51 Eşini ve 4 yaşındaki oğlunu katleden kişinin organları bağışlandı!
12:51 Korkunç görüntü: Yavru köpeğin derisini yüzüp öldürmüşler
12:46 Ağrı'daki gösterişli sahur etkinliğinin mimarı AK Partili Eyyüp Kadir İnan konuştu: Sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz
12:27 Sahaya çıkmadan kazandırdı! Dev derbiden önce en çok Mesut Özil'in forması satıldı
12:24 Sahaya yarı çıplak atlayan kadının güvenlikten gördüğü sert müdahale tepki çekti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 13:54:18. #1.11#
SON DAKİKA: ÇAKÜ'de Uluslararasılaşma ve Erasmus koordinasyon toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement