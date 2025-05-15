Çaldıran\'da İlk Kitap Fuarı Açıldı

Van'ın Çaldıran Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Van Kitabevi tarafından "kitap fuarı" açıldı.

Yeni Merkez Camii yerleşkesinde açılan fuarda birçok kitap sergilendi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği fuarın açılışını İlçe Kaymakamı Süleyman Bakan, İlçe Müftüsü M. Faruk Geylani ve ilçe protokolü gerçekleştirdi. Fuarı ziyaret eden vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi.

İlçe Müftüsü Mehmet Faruk Geylani, "Böyle bir fuar ilçemizde ilk defa gerçekleştiriliyor. Böyle faaliyetlerin ilçemizin sosyal ve kültürel hayatına ciddi anlamda katkısı olmaktadır. Gençlerimiz gelip burada istedikleri kitapları seçmekte ve kitaplara dokunmaktadır. Bu faaliyetin İlçemize hayırlı olmasını ümit ediyorum" dedi. - VAN