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Çameli Belediyesi'nden kandil ikramı - Son Dakika

Çameli Belediyesi'nden kandil ikramı

04.02.2022 09:10
Çameli Belediyesi'nden kandil ikramı

Çameli Belediyesi, mübarek üç ayların başlaması Regaip Kandili münasebetiyle vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu.

Çameli Belediyesi, mübarek üç ayların başlaması Regaip Kandili münasebetiyle vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu.

Çameli Belediyesi ve İlçe Müftülüğü tarafından Yeni Mahalle Eşref Bitlis Camisi'nde Regaip Kandili programı düzenlendi. Bereketin, paylaşmanın ve kardeşliğin müjdecisi üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandilinde Belediye Başkanı Cengiz Arslan yatsı namazı çıkışı vatandaşların kandilini kutlayarak, tatlı ikramında bulundu.

Başkan Arslan, "Rahmeti ve bereketiyle mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili'ne kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bizleri, sağlıkla, huzurla bu mübarek günlere kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Çamelili hemşehrilerim olmak üzere, ülkemiz ve tüm İslam aleminin Regaip Kandilini ve üç aylarını tebrik ediyor, bu mübarek gecenin şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa rahmet, bereket ve huzur getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Allah dualarımızı kabul ve makbul eylesin" dedi. - DENİZLİ

Çameli Belediyesi'nden kandil ikramı
Çameli Belediyesi'nden kandil ikramı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çameli Belediyesi'nden kandil ikramı - Son Dakika


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