Çameli'nde Camiye Giden Çocuklara Bisiklet Hediyesi

Çameli'nde camiye giden çocuklar bisikletle ödüllendirildi

Çameli Belediyesinin Haydi Çocuklar Camiye projesi kapsamında öğrencilere bisiklet takdim edildi

DENİZLİ - Denizli'nin Çameli ilçesinde Çameli Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca her Cumartesi ve Pazar günü sabah ve teravih namazlarını eksiksiz olarak Çameli Eşref Bitlis Camisinde kılan ortaokul öğrencileri, Haydi Çocuklar Camiye Projesi kapsamında ödüllendirildi. Projeye katılan öğrencilere toplamda 44 bisiklet takdim edildi.

Çameli Kaymakamlığı, Çameli Belediyesi ve Çameli Müftülüğünün iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, namaza teşvik amacıyla düzenlendi. Etkinlikte, düzenli olarak namazlara katılan ortaokul öğrencilerine bisikletlerini, Çameli Kaymakamı Talha Tunahan Yıldırım, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve İlçe Müftüsü İsmail Yılmaz bizzat teslim etti. Ayrıca, etkinlik yalnızca ortaokul öğrencileri ile sınırlı kalmadı. Namazlara katılan ilkokul öğrencileri de unutulmadı ve onlara teselli ve namaza teşvik amacıyla tablet hediyeleri verildi.

"Önemli olan çocuklarımızı camilere sevdirmemiz"

Projede emeği geçen bütün herkese çok teşekkür ettiğini belirten Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Çameli Kaymakamlığı, Müftülüğümüz ve Çameli Belediyemiz işbirliği içerisinde Ramazan ayı boyunca teravih namazlarına, sabah namazlarına katılan çocuklarımıza bisiklet hediyemizle ilgili projeyi gerçekleştiriyoruz. Önemli olan çocuklarımızı camilere sevdirmemiz. Bana göre çok güzel bir proje oldu. Projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu projenin Çameli 'de geleneksel olacağını inanıyorum"

Ramazan ayı boyunca hafta sonları sabah ve teravih namazları için camiye gelen 44 çocuğa bisiklet verdiklerini dile getiren Çameli Kaymakamı Talha Tunahan Yıldırım, Biz Ramazan ayı ile ilgili nasıl projeler yapabiliriz diye düşündüğümüzde çocuklarımızla camilerde 'Haydi Çocuklar Camiye' projesini oturduk, konuştuk ve hafta sonları teravih ve sabah namazlarına bisiklet hediye edelim diye düşündük ve hayata geçirdik. 44 ortaokul öğrencimiz bu projemizi katkı sağladılar ve namazlarını camilerde eda ettiler. Bizde bugün bu anlamlı projede çocuklarımıza bisikletlerini takdim ettik. Bu projenin Çameli 'de geleneksel olacağını inanıyorum.