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Camilerde kandil coşkusu - Son Dakika

Camilerde kandil coşkusu

04.02.2022 10:20
Camilerde kandil coşkusu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Regaip Kandili münasebetiyle Muradiye Külliyesi 2. Murad Camii'ne gelen vatandaşların kandil coşkusuna ortak oldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Regaip Kandili münasebetiyle Muradiye Külliyesi 2. Murad Camii'ne gelen vatandaşların kandil coşkusuna ortak oldu.

Mübarek 3 ayların başlangıcının müjdecisi olan Regaip Kandili'nde Bursalılar camilere akın etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Regaip Kandili'ni Muradiye Külliyesi'ndeki 2. Murad Camii'nde kutladı. Yatsı namazı öncesinde Kuran-ı Kerim ve ilahiler okunarak dualar edildi. Kandil programının ardından cami çıkışında vatandaşların kandilini kutlayan Başkan Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile birlikte vatandaşlara helva ve kandil simidi ikram etti. Daha sonra Başkan Aktaş ve beraberindekiler, 2. Murad Han'ın türbesini ziyaret ederek kabri başında dualar okudu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, üç ayların başlangıcı ve ilk cuma akşamı olan Regaip Kandili'ni büyük bir huzurla karşıladıklarını söyledi. Kandil programının yanı sıra Muradiye Külliyesi'nde metfun olan, İslamiyet'e ve Osmanlı Devleti'ne büyük hizmetleri geçen 2. Murad Hüdavendigar'ı vefatının 571'inci yıldönümünde andıklarını belirten Başkan Aktaş, "Kandil münasebetiyle vatandaşlarımızla buluştuk. Ardından 2. Murad Han'ı kabri başında dualarla andık. Tüm vatandaşlarımızın kandili mübarek olsun. İki yıldır Ramazan ayını, teravih ve iftarları, sahurları çok özledik. İnşallah coşku ve huzur içerisinde Ramazan ayına ulaşır ve yaşarız. Bursalıların 3 ayları mübarek olsun" dedi.

Kandil programının ardından, 2. Murad Hüdavendigar'ın vefatının 571'inci yıldönümü nedeniyle Muradiye Kuran ve El Yazmaları Müzesi'nde anma programı düzenlendi. Uludağ Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Doğan Yavaş tarafından, 2. Murad dönemi ve Muradiye Külliyesi'nin tüm detayları anlatıldı. - BURSA

Camilerde kandil coşkusu
Camilerde kandil coşkusu
Camilerde kandil coşkusu
Camilerde kandil coşkusu
Camilerde kandil coşkusu
Camilerde kandil coşkusu

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Regaib Kandili, Kuran-ı Kerim, kandil, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Camilerde kandil coşkusu - Son Dakika


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