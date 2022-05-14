Çan'da Dünya Çiftçiler Günü kutlandı - Son Dakika
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Çan'da Dünya Çiftçiler Günü kutlandı

14.05.2022 12:19
Çan'da Dünya Çiftçiler Günü kutlandı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlandı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlandı.

Çan Atatürk Şehir meydanında bulunan Atatürk anıtına Çan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şahin'in çelenk sunumu ile başlayan programda saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Çelenk sunumunun ardından düzenlenen kahvaltı programında, çiftçilerin sadece bir gün değil her zaman hatırlanması gerektiğine dikkat çeken Çan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şahin, " Son yıllarda mazot, gübre, yem, tohum, ilaç gibi tarımın olmazsa olmaz girdilerinin çok yükselmesi, üretilen tarım ürünlerinin maliyetlerinin artmasına neden oldu. Üreticilerimize daha fazla devlet desteği sağlayarak maliyetleri düşürmek, ürünlerinin para eder, emeğinin karşılığını alır durumuna getirilmesi gerekir. Dünyada yedi ülkeden tarımda kendi kendine yetebilen ülkelerden biri olmamıza rağmen son yıllarda yanlış tarım politikaları nedeniyle ülkemiz tarımda dışa bağımlı hale gelmiştir. Üreticilerimiz zor bir süreçten geçmektedir. Tarım sektöründe ülkemizin en büyük gücü kendi kendine yetecek bir tarımsal üretim potansiyeline sahip olmasıdır. Ülkemizde tarımda son yıllardaki bazı olumsuzluklara rağmen, insan yaşamının sürdürülebilmesi için, tarımsal üretim sektörünün olmazsa olmazlarından olan çiftçilerimiz bugün üretim aşamasında emeğinin karşılığını alma mücadelesi içiresinde hayata tutunmaya çalışmaktadır. Çiftçilerimiz gübre, mazot, sertifikalı tohum, elektrik ve ilaç kullanmaktan korkuyorsa ve kaçıyorsa üretmekte ciddi bir sorun var demektir" dedi. Programa Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Çan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şahin ve çiftçiler katıldı. - ÇANAKKALE

Çan'da Dünya Çiftçiler Günü kutlandı
Çan'da Dünya Çiftçiler Günü kutlandı
Çan'da Dünya Çiftçiler Günü kutlandı

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Dünya Çiftçiler Günü, Çanakkale, Mayıs, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çan'da Dünya Çiftçiler Günü kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çan'da Dünya Çiftçiler Günü kutlandı - Son Dakika
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