Çanakkale 1915 MotoKuryeler Derneği'nden ÇOMÜ'ye destek - Son Dakika
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Çanakkale 1915 MotoKuryeler Derneği'nden ÇOMÜ'ye destek

13.04.2022 11:47
Çanakkale 1915 MotoKuryeler Derneği'nden ÇOMÜ'ye destek

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Sosyal Sorumluluk Birimi, ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kolisi desteği vermeye devam ediyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Sosyal Sorumluluk Birimi, ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kolisi desteği vermeye devam ediyor. Ramazan kolileri dağıtımına Çanakkale 1915 MotoKuryeler Derneği tarafından da destek geldi.

ÇONÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Sosyal Sorumluluk Birimi, ramazan erzak desteğine ara vermeden devam ediyor. Çanakkale'nin Merkez ilçesinde ikamet eden ailelere erzak paketlerini ulaştırmada Çanakkale 1915 MotoKuryeler Derneği'nden destek geldi.

Çanakkale 1915 MotoKuryeler Dernek Başkanlığı tüm kuryeleri Sosyal Sorumluluk Birimine yönlendirerek kolilerin ailelere hızlıca ulaşmasını sağladı. Kısa sürede çok sayıda erzak kolisi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Sosyal Sorumluluk Birim Sorumlusu Doç. Dr. Hicran Özlem Ilgın, Çanakkale 1915 MotoKuryeler Dernek Başkanlığına teşekkürlerini iletti. - ÇANAKKALE

Çanakkale 1915 MotoKuryeler Derneği'nden ÇOMÜ'ye destek

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çanakkale 1915 MotoKuryeler Derneği'nden ÇOMÜ'ye destek - Son Dakika


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