Çanakkale'de Müsilajla Mücadele Toplantısı - Son Dakika
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Çanakkale'de Müsilajla Mücadele Toplantısı

Çanakkale\'de Müsilajla Mücadele Toplantısı

Vali Toraman başkanlığında müsilaj ile mücadele için toplantı yapıldı, önlemler değerlendirildi.

06.02.2025 18:25
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Çanakkale Boğazı'nda 2020 yılından sonra yeniden etkisini göstermeye başlayan müsilaj (deniz salyası) ile mücadele için Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman'ın başkanlığında toplanıldı.

Bilim insanlarının uzun süredir uyardığı deniz kirliliği ve buna bağlı olarak oluşan müsilaj, özellikle Marmara Denizi'nde ciddi ekolojik zararlara neden olmuştu. Arıtma sularının denize deşarjı ve deniz ulaşımı sağlayan taşıtların oluşturduğu kirlilik, zamanla deniz ekosistemini tehdit eden bir hastalığa dönüştü. Müsilaj, Çanakkale Boğazı ve kıyılarında tekrar görülmeye başladı. Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman'ın başkanlığında, Çanakkale'de müsilaj ile mücadelede yapılacak çalışmaların değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında yapılan çalışmalar, müsilajın bilimsel altyapısı, Çanakkale genelinde alınacak tedbirler ve kurumlar arası koordinasyon çalışmaları değerlendirildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çanakkale'de Müsilajla Mücadele Toplantısı - Son Dakika

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