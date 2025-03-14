Çanakkale\'de Tıp Bayramı kutlaması

Çanakkale'de 14 Mart Tıp Bayramı sebebiyle düzenlenen törende, İl Sağlık Müdür Vekili Uzm.Dr. Yavuz Adanur Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.

Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı'nda 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene, İl Sağlık Müdür Vekili Uzm.Dr. Yavuz Adanur, sağlık çalışanları katıldı. Saygı Duruşu'nda bulunuldu. İstikal Marşı okundu. Ardından Uzm. Dr. Yavuz Adanur Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

14 Mart Tıp Bayramı programında konuşan İl Sağlık Müdür Vekili Uzm.Dr. Yavuz Adanur, "'Tıp bir sanattır, hem de ondan insan sevgisinin kopamadığı çok zor bir sanat' sözleriyle başta hekimlik olmak üzere sağlık hizmetlerinde çalışan tüm sağlık personelimizin emeklerinin ne denli kıymetli olduğunu ifade edebiliriz. Tıp Bayramımızın tarihçesine bakacak olursak; Takvimler 1919'u gösterdiğinde İstanbul, İngiliz işgali altındadır ve Tıp öğrencileri eğitimlerine işgal günlerinde devam etmeye çalışmaktadır. O günlerde 3. Sınıfta tıp eğitimine devam eden Hikmet Boran'da Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane öğrencileri arasındadır. 14 Mart 1919'da Tıp öğrencileri Hikmet Boran önderliğinde üniversitenin kuruluş yıldönümünü kutlayacaklarını söyleyerek toplanır ve ardından işgale karşı tarihi fakülte binasının direkleri arasına Türk bayrağını asarlar. İşgal güçleri protestoyu engellemeye çalışsalar da tıp öğrencilerini durduramazlar. Tıp öğrencilerinin kararlılıkları ve vatanseverlikleri sayesinde karanlık işgal günlerinde İstanbul semalarında dalgalanan Türk bayrağı bir umut ışığı gibi parlar. O günden sonra da 14 Mart ülkemizde Tıp Bayramı olarak kutlanmaya başlar. 03 Kasım 1914'te Çanakkale cephesinin açılması ile Tarihin belki de bir daha yazamayacağı destansı zaferlerle dolu Vatan mücadelesi başlar. Tıp öğrencilerimiz silah altına alınarak cepheye gider, düşmana Geçit vermeyen memleketimizde, tıbbiyeliler en ön safta yer alarak, 1921 yılında mezun olmayı bekleyen Tıbbiyeliler Çanakkale'de şehit düşerler. Tarihte olduğu gibi, bugün de burada, her zaman, milletimizin yanında ve onlara uzanan, şifa dağıtan el olmaya devam edeceğiz" dedi.

Doktorluk bütün insanlığı kurtarmakla eşdeğer

Doktorluğun kutsal bir meslek olduğun vurgulayan Adanur sözlerine şöyle devam etti: "Bu duygu ve düşüncelerle dün olduğu gibi bugün de, bir canı kurtarmayı, bütün insanlığı kurtarmakla eşdeğer sayan bir anlayışın sahipleri olarak; afet, salgın, yangın deprem demeden 7 gün 24 saat esasıyla başta ilimiz Çanakkale olmak üzere ülkenin dört bir köşesinde vatandaşlarımızın canını emanet alarak hizmet veren büyük sağlık ordumuzun; İnsanımızı sağlıklı yaşatmayı, acısını azaltmayı, daha nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinmiş olan tüm fedakar hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart tıp Bayramını tekrar yürekten kutlarım. İl Sağlık Müdürlüğümüz adına her geçen gün ilimizde sağlık hizmetlerimizi daha da iyiye ulaştırmak adına mesai menfumu olmadan görev yaptığımızı belirtir, saygılarımı sunarım." - ÇANAKKALE