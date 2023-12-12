 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çanakkale'den Umre Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale'den Umre Ziyareti

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde umre ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar dualarla uğurlandı. Uğurlama programına Lapseki Kaymakamı, Belediye Başkanı ve vatandaşlar katıldı. Programda dualar ve ilahiler okundu. Başkan Yılmaz, umre ziyaretine gidenlere hayırlı yolculuklar diledi.

Çanakkale\'den Umre Ziyareti
12.12.2023 - 13:57,
Abone Ol

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde umre ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar kutsal topraklara dualarla uğurladı.

Uğurlama programına Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Hasan Engin ve vatandaşlar katıldı. Programda dualar ve ilahiler okundu.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Bugün özel bir program için burada toplanmış bulunuyoruz. O kutsal topraklara gidip Peygamber efendimizi ziyaret etmek, Beytullahı ziyaret etmek ve oradaki kutsal yerleri ziyaret etmek herkese nasip olmuyor. Bugün nasip olan arkadaşlarımız, dostlarımız inşallah bu gece kutsal topraklarda olacaklar. Rabbim hepimize hem umreyi hem haccı nasip etsin diyorum. Tabi ki ben buradan özellikle genç kardeşlerimize özellikle şunu söylemek istiyorum. Bizde çok şükür gittik umreye ama oraya genç gitmek farklı bir şey. Bunun için genç kardeşlerimize bir an önce gitmelerini o kutsal toprakları ziyaret etmelerinde fayda olduğunu düşünüyorum. Buradan bugün umre ziyareti için kutsal topraklara yola çıkan arkadaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Çanakkale, AK Parti, Hisarcık, Lapseki, Yerel Haberler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çanakkale'den Umre Ziyareti - Son Dakika


18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:15
Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak

Son Dakika
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:15 Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 20:21:54. #1.12#
SON DAKİKA: Çanakkale'den Umre Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement