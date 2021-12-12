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Çankayalı muhtarlar çalıştayda buluştu - Son Dakika

Çankayalı muhtarlar çalıştayda buluştu

12.12.2021 11:37
Çankayalı muhtarlar çalıştayda buluştu

Çankaya Belediyesi, muhtarlara hitabet sanatı, stres yönetimi ve çözüm odaklı iletişim konularından oluşan Eğitim ve Bilgilendirme Çalıştayı'nın ikincisini düzenledi.

Çankaya Belediyesi, muhtarlara hitabet sanatı, stres yönetimi ve çözüm odaklı iletişim konularından oluşan Eğitim ve Bilgilendirme Çalıştayı'nın ikincisini düzenledi.

Çankaya Belediyesi'nde 123 mahalle muhtarına Eğitim ve Bilgilendirme Çalıştayı düzenlendi. Çankaya'da Zübeyde Hanım Sosyal Tesisinde gerçekleşen çalıştayda Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ilçe muhtarları ile bir araya geldi.

Eskişehir'den kadın muhtarların da bulunduğu çalıştayda konuşan Taşdelen, "Sizin gibi değerli muhtarlarla çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bir ve bütün olarak bu mücadeleyi, bu güzelliği el ele hep beraber büyütelim. Sizlere şunun da sözünü veriyorum, 7 yıldır olduğu gibi bundan sonra da başınız dik, bu belediye benim belediyem diyeceğiniz, onur ve gurur duyacağınız işleri yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"Bizim işimiz gücümüz çalışmak"

Muhtarların belediye ile vatandaş arasında önemli bir konumda olduğunu hatırlatan Taşdelen, şöyle devam etti:

"En son hizmete açtığımız Genco Erkal Parkı ile 7 yılda 90 parkı ilçeye kazandırdık. Bu bir rekordur, seneye Atatürk Kültür Merkezini açmış olacağız. Birçok kurum başvuruda bulunarak burayı kullanmak istiyor. Muazzam bir yer olacak ve kültür sanatın en iyi örneklerini burada sergileme ayrıcalığına kavuşacağız. Bizim işimiz gücümüz çalışmak. Bunun için siyasi kavgaların aksine çalışmak için, üretmek için siyasete girdim. Çalışarak, üreterek, kimsenin yapmadığını yaparak oylarımızı artırdık. Seçimlerde bir önceki seçimde yüzde 64 oyumuzu yüzde 74'e çıkardık. Bu oy farkı daha önce bize oy vermemiş kesimlerden geldi. Bu hizmetleri yaparken bir kuruş borç almadık, kredi kullanmadık. Bu hayat pahalılığında sosyal yardımlara ağırlık verdik. En son belediyemizin yemekhanesini üniversite öğrencilerine açtık. Hafta içi her akşam bin öğrenci geliyor ve akşam yemeğini belediyeden yiyor. Bu uygulama hayata geçtiğinde gördük ki 81 ilden öğrenci buradan yemek yiyor. Bu tablo karşısında doğru yolda olduğumuzu anladık. Dün olduğu gibi yarın da sosyal belediyecilik uygulamalarına, halka dokunan hizmetleri çoğaltmaya devam edeceğiz." - ANKARA

Çankayalı muhtarlar çalıştayda buluştu
Çankayalı muhtarlar çalıştayda buluştu

Çankaya Belediyesi, Eskişehir, Taşdelen, Çankaya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çankayalı muhtarlar çalıştayda buluştu - Son Dakika


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