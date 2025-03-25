Çankırı'da Fidan Dikme Etkinliği

Üniversite kampüsünde aileler için fidanlar toprakla buluşturuldu

ÇANKIRI - Çankırı'da, son 4 yıl içerisinde kurulan 2 bin 500 aile adına fidanlar toprakla buluşturuldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilan edilen "Aile Yılı" etkinlikleri çerçevesinde, Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü'nde fidan dikme etkinliği düzenlendi. Çankırı'da 2021-2025 yılları arasında kurulan 2 bin 500 aile adına Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, akademik personel ve öğrenciler tarafından fidanlar toprakla buluşturuldu. Etkinlikte konuşan Rektör Çiftçi, "Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencileri, hocaları, akademik ve destek personelleri ile birlikte geleceğe fidan dikiyoruz. Toprağı fidanla buluşturarak geleceği inşa etmeye çalışıyoruz. Bugünkü etkinliğimizin ana teması, aile yılı kapsamında 2021-2025 yılları arasında Çankırı'da kurulan yaklaşık 2 bin 500 aile adına Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsümüzde fidan dikerek tarihe bir iz bırakmaya çalıştık. Her fidan, geleceği yeşerten unsurlardan bir tanesi" dedi.