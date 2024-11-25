Çankırı'da Kar Yağışı Sevinci - Son Dakika
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Çankırı'da Kar Yağışı Sevinci

Çankırı\'da Kar Yağışı Sevinci

Çankırı merkezde etkili olan kar, vatandaşları mutlu etti. Yollar beyaza büründü.

25.11.2024 22:53
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Çankırı'da hafta sonu yüksek kesimlere yağan kar, il merkezinde de etkisini göstermeye başladı.

Çankırı'da kent merkezinde etkili olan kar yağışıyla birlikte yollar beyaza büründü. Kar yağışının ardından sokağa çıkan vatandaşlar, fotoğraf çekerek o anları kayıt altına aldı. İl merkezindeki kar yağışının gece boyunca etkili olması bekleniyor.

Kar yağışının sevincini yaşadığını belirten Mehmet İçöz isimli vatandaş, "Çankırı'da öğrenciyim. Geçtiğimiz günlerde de memleketim Kayseri'ye kar yağışını görmek için gitmiştim. Kayseri'de de kar görmeye çok alışığız. Çankırı'da da çok fazla kar yağmadığını biliyordum, çok üzülmüştüm. Şu an etkili olan kar yağışı beni çok mutlu etti. Dilerim ki sabah uyandığımda her yer bembeyaz olur" dedi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çankırı'da Kar Yağışı Sevinci - Son Dakika

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