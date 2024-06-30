Çankırı'da Lastik Fabrikası İşçileri Grevde - Son Dakika
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Yerel

Çankırı'da Lastik Fabrikası İşçileri Grevde

Çankırı'da bulunan Sumitomo Rubber AKO Lastik Fabrikası'nda çalışan işçiler, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmazlık yaşanması üzerine greve başladı. Grev, 32. gününde de devam ediyor.

30.06.2024 15:58
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Çankırı'da Sumitomo Rubber AKO Lastik Fabrikası'nda çalışan işçiler, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanınca üretimi durdurarak başlattıkları greve 32'nci gününde de devam etti.

Çankırı'da bulunan Türkiye'nin en büyük lastik üretimi yapan firmaları arasında yer alan Sumitomo Rubber AKO Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ firması ile Petrol-İş Sendikası arasında 5 aydır devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı. Sendikanın aldığı karar ile fabrikada çalışan binlerce işçi üretimi durdurarak greve başladı. 32 gündür devam eden grevde işçiler ve sendika üyeleri fabrika kapısında gece gündüz bekleyerek haklarını almak için mücadele veriyor. Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda grevin bitmesini ve çifte bayram yaşamak isteyen işçiler olumlu bir sonuç olmadığı için üzgün olduklarını belirtti. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Çankırı, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çankırı'da Lastik Fabrikası İşçileri Grevde - Son Dakika

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