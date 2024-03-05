Çankırı'da Vali Ayhan Çevik'e yönelik bombalı saldırıda şehit olanlar anıldı - Son Dakika
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Çankırı'da Vali Ayhan Çevik'e yönelik bombalı saldırıda şehit olanlar anıldı

Çankırı\'da Vali Ayhan Çevik\'e yönelik bombalı saldırıda şehit olanlar anıldı

Çankırı'da, 1999 yılında Vali Ayhan Çevik'e yönelik bombalı saldırıda şehit olanlar için anma töreni düzenlendi. Törende saldırıda şehit olan polis memuru Nurettin Cinsoy, öğrenci Emrah Ersoy ve Fatma Dönmez ile esnaf Alpay Evirgen dualarla anıldı.

05.03.2024 13:34
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Çankırı'da, 25 yıl önce dönemin valisi Ayhan Çevik'e yönelik düzenlenenen bombalı saldırıda şehit olanlar, olayın yıldönümünde anıldı.

Çankırı'da, 1999 yılında Vali Ayhan Çevik'e yönelik bombalı saldırıda şehit olanlar için anma töreni düzenlendi. Olayın gerçekleştirildiği sokakta düzenlenen anma törenine Vali Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Çankırı Baro Başkanı Mustafa Deniz ile kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törendesaldırıda şehit olan polis memuru Nurettin Cinsoy, öğrenci Emrah Ersoy ve Fatma Dönmez ile esnaf Alpay Evirgen dualarla anıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Ayhan Çevik, Çankırı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çankırı'da Vali Ayhan Çevik'e yönelik bombalı saldırıda şehit olanlar anıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çankırı'da Vali Ayhan Çevik'e yönelik bombalı saldırıda şehit olanlar anıldı - Son Dakika
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