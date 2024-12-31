Çankırı'da Yerel Betonla Yol Yenileme - Son Dakika
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Çankırı'da Yerel Betonla Yol Yenileme

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Çankırı'da üretilecek betonlarla yollar yenilenecek, bütçe 750 milyona çıkarılacak.

31.12.2024 13:58
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- Çankırı'da yollar üretilen betonlarla yenilenecek

ÇANKIRI - Çankırı'da düzenlenen 'İl Özel İdaresi Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Çelik, Kurşunlu ilçesinde yapımı devam eden kilitli parke taşı tesisinde üretilen betonlar ile yolların yapılacağını söyledi.

Çankırı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Çelik başkanlığında 'İl Özel İdaresi Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi. Çankırı İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, borçsuz bir şekilde 450 milyona çıkarttıkları bütçelerini 750 milyona çıkartacaklarını belirterek, bütçelerini ileriki dönemlerde daha da arttıracaklarını söyledi. Kurşunlu ilçesinde yapımı devam eden kilitli parke taşı tesisinde betonda üretileceğini vurgulayan Çelik, "Çankırı'da üretilecek betonlarla kendi yollarımızı kendimiz yapacağız" dedi.

"Kurşunlu ilçesinde kendi ürettiğimiz betonlar ile kendi çalışanlarımızla işçilik vermeden kendi yollarımızı yapacağız"

Kurşunlu ilçesinde yapımı devam eden kilitli parke taşı tesisinde üretilen betonlar ile Çankırı'nın yollarını kendileri yapacaklarını kaydeden Çelik, "Özel İdare'ye giren her malzemenin kayıt altına alınması lazım. Kimin ne kullandığı, ne kadar kullanıldığı gibi istatistiklerin yapılması gerekiyor. Bizler de bu gibi araç takip sistemlerini faaliyete geçirdik. İdari binalara toplantı odaları yaptık. Mekanların düzenlenmesinin ardından atölyelerimizde bir takım değişiklikler yaptık. Geçen sene Çankırı İl Özel İdaresi'nin bütçesi 160 milyon TL'ydi. Biz sadece geçen sene 160 milyonluk makine alımı yaptık. Hem bu makineleri aldık hem asfalt plentini yapıyoruz hem de taş ocağımızı ve kilitli parke taşı tesisimizi faaliyete geçiriyoruz. Geçen sene bütçemizi 160 milyondan 450 milyona çıkarttık. Bu yılda bütçemizi 750 milyona çıkartıyoruz. Allah'a hamdolsun 160 Denk bir bütçe ile borçsuz bir şekilde devam ediyoruz. Allah'ın izni ile önümüzdeki yıl da daha da yüksek rakamlara bütçemizi çıkartacağız inşallah. Borçsuz bir şekilde hizmetlerimizi katlayarak devam etmek istiyoruz. Kurşunlu ilçesine kilitli parke taşı tesisimizi kuracağız. Gerektiğinde kilitli parke taşı üretecek, gerekirse de beton üretecek. Ilgaz ilçemizde yapacağımız olan taş ocağımızın tüm izinlerini aldık, Allah nasip ederse önümüzdeki aylarda ihalelilerini de yapıp faaliyete geçmiş olacak. Uygun olmayan yollarımızı standartlara uygun sağlam alt yapıp genişleteceğiz. Kurşunlu ilçesinde kendi ürettiğimiz betonlar ile de kendi çalışanlarımızla işçilik vermeden kendi yollarımızı yapacağız inşallah" diye konuştu.

Toplantıya Çankırı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Çelik, yöneticiler ve basın mensupları katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çankırı'da Yerel Betonla Yol Yenileme - Son Dakika

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