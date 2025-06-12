Çankırı\'daki Kütüphanelere Yoğun İlgi

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından verilen bilgiye göre, Çankırı'daki halk kütüphanelerinden 65 bin 538 kişi yararlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı tarafından 2024 yılı Kütüphane İstatistikleri haber bülteni açıklandı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Çankırı'da 2024 yılında 13 halk kütüphanesi ve 105 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi olmak üzere toplam 118 kütüphane oldu. Halk kütüphanelerindeki kitap sayısı 248 bin 501 olurken, örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphanelerindeki kitap sayısı ise 142 bin 618 oldu. Halk kütüphanelerinden yararlananların sayısı 65 bin 538 kişi olurken kayıtlı üye sayısı 35 bin 258 kişi oldu. Halk kütüphanelerinden ödünç verilen materyal sayısı ise 42 bin 088 oldu. Çankırı'daki halk kütüphanelerinde bulunan toplam 248 bin 501 adet kitabın 132 bin 608 adedi 'Edebiyat ve Retorik' konulu iken 'Sosyal Bilimler' konulu kitapların sayısı 41 bin 129 olarak açıklandı. - ÇANKIRI