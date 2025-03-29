Çankırı protokolü bayramlaştı

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar'ın ev sahipliğinde Ramazan Bayramı münasebetiyle düzenlenen bayramlaşma töreninde kent protokolü bir araya geldi.
Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar'ın ev sahipliğinde Ramazan Bayramı münasebetiyle bayramlaşma töreni düzenlendi. Valilik Binası'nda düzenlenen programa, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gülden Mat Şakir, Çankırı Milletvekili Dr. Pelin Yılık, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan, ilgili kurumların müdürleri, şehit gazi dernekleri üyeleri ve valilik personelleri katıldı.
Bayramlaşma programı selamlaşma ve sohbetlerin ardından sona erdi. - ÇANKIRI
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