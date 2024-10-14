Çankırı Tarımda Öne Çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çankırı Tarımda Öne Çıkıyor

Çankırı Tarımda Öne Çıkıyor

Çankırı, tarımsal üretimde Türkiye'nin ilk 10 ilinden biri olarak önemli katkı sağlıyor.

14.10.2024 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çeltik, kavun, yeşil mercimek ve korunga üretiminde ilk 10 il arasında yer alan Çankırı'da, 240 bin hektar alandaki tarımsal üretimle ülke ekonomisine önemli katkı sağlanıyor.

240 bin hektar tarım alanına sahip olan ve yılda ortalama 30 bin ton pirincin üretildiği Çankırı, çeşitli ürün yetiştiriciliği ile Türkiye'nin önemli tarım şehirleri arasında yer alıyor. Türkiye genelindeki üretime göre, çeltikte altıncı, kavunda yedinci, yeşil mercimekte altıncı, korungada ise sekizinci il olma özelliği taşıyan Çankırı, 142 bin büyükbaş, 167 bin küçükbaş, 3 milyona yakın kanatlı ve 55 bin kovan arıyla üretimde üretimde ön plana çıkıyor. Tarımsal üretimle Türkiye ekonomisine önemli katkının sağlandığı Çankırı'da, yapılan teşviklerle çiftçilik ve hayvan yetiştiriciliği teşvik ediliyor. Çankırı Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, yapılan destekler sayesinde ürün çeşitliliğinin ve üretimin arttırılmasını hedeflediklerini söyledi.

"Birçok ürün üretiminde Türkiye'de ilk 10 sırada bulunuyoruz"

Çeşitli ürün yetiştiriciliği ile Çankırı'nın Türkiye'de ön plana çıktığını belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, "Çankırı, 240 bin hektar tarım alanı ile hububattan meyveciliğe, sebzeden endüstri bitkilerine kadar çoğu ürünün yetiştirildiği bir ildir. Köylerin kısmen boşalmasına rağmen arazilerini terk etmeyen çiftçilere sahibiz. Birçok ürün üretiminde Türkiye'de ilk 10 sırada bulunuyoruz. Çeltikte altıncı sırada, kavunda yedinci sırada, yeşil mercimekte altıncı sırada, korungada ise sekizinci sırada yer alıyoruz. Diğer ürünlerde de hızla üretim artışı sağlamaktayız. Çeşitli projeler tamamlandığında tarımsal üretim değerimiz daha da artacak. Ön sıralara oturan bir il olmak için gayret edeceğiz" dedi.

"Hayvancılık üretiminde de azımsanmayacak bir üretim yapmaktayız"

Çankırı'da hayvan yetiştiriciliğinin önemine değinen Dr. Düzgün, "Hayvansal üretim olarak 142 bin büyükbaş, 167 bin küçükbaş, 3 milyona yakın kanatlı ve 55 bin kovan varlığı ile hayvancılık üretiminde de azımsanmayacak bir üretim yapmaktayız. Bakanlığımız destekleri ile son yıllarda binin üzerinde proje uygulanarak bu yönde de gelişim göstermekteyiz. 142 bin hektarlık mera alanı ile önde gelen mera alanına sahip iller içerisindeyiz. Bakanlığımız projeleri genelde olmak üzere yerel projelerle de 3 yıl önce 60 milyon TL civarında olan desteğimizi bugün ise 500 milyon TL'ye kadar çıkarttık. Üretimde kalarak emeğini esirgemeyen çiftçilerimizin mutlu olacağı, onlara destek olacak sessiz devrimin yapıldığını müşahede etmekteyiz. Öncelikli olarak ekim yapan herkesin destekleneceği, yüzyılın hayali ve beklentisi olan hususların teker teker hayata geçirilmesi çiftçimizi son derece mutlu etmiştir ve edecektir. İlimizde yüzde 42 olan kayıtlılık oranını an itibariyle yüzde 52'lere çıkartmış bulunmaktayız. Kanun ve mevzuat değişiklikleriyle tüm çiftçilerin faydalanacağı ve kazanacağı noktalara gelecektir inşallah" diye konuştu. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Hüseyin Düzgün, Çiftçilik, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Çeltik, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çankırı Tarımda Öne Çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:42 Esenyurt Devlet Hastanesi’nde yangın Hastalar tahliye ediliyor Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye ediliyor
11:13 Kadını saçlarından tutarak zorla arabaya bindirmeye çalıştı Kadını saçlarından tutarak zorla arabaya bindirmeye çalıştı
10:41 Memura servis hizmeti devam edecek Memura servis hizmeti devam edecek
10:30 Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL’lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak
09:59 Hizbullah’ın öldürdüğünü iddia ettiği İsrail Genelkurmay Başkanı, Golani üssünü ziyaret etti Hizbullah'ın öldürdüğünü iddia ettiği İsrail Genelkurmay Başkanı, Golani üssünü ziyaret etti
22:35 Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu
22:20 Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf’un helal sertifikası var mı Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı?
21:11 Hizbullah İsrail’i İHA ile vurdu, Genelkurmay başkanının öldüğü iddia edildi Hizbullah İsrail'i İHA ile vurdu, Genelkurmay başkanının öldüğü iddia edildi
20:13 AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimler için harekete geçti AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimler için harekete geçti
20:11 3. maddeyle ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu 3. maddeyle ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu
19:53 Polisi boynundan yaralayan saldırganın annesinden açıklama: Bana değil doktorlara sorun Polisi boynundan yaralayan saldırganın annesinden açıklama: Bana değil doktorlara sorun
19:30 DEM Parti gösterisinde genel başkandan cesaret alan kalabalık PKK sloganları attı, gözaltılar var DEM Parti gösterisinde genel başkandan cesaret alan kalabalık PKK sloganları attı, gözaltılar var
19:15 Samuel Eto’o’dan bir skandal hareket daha Samuel Eto'o'dan bir skandal hareket daha
18:56 Mauro Icardi’nin Galatasaray’daki geleceği için bomba iddia Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki geleceği için bomba iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 12:01:39. #1.11#
SON DAKİKA: Çankırı Tarımda Öne Çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.