Cankurtaran Davasında Duruşma Ertelendi

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Cankurtaran bölgesinde, mesire alanı projesi kapsamında yapılan ağaç kesimini engellemek amacıyla mücadele ederken Reşit Kibar'ın hayatını kaybetmesine ilişkin biri tutuklu iki sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı. Duruşma, sanıkların savunmaları ve müştekilerin açıklamaları alınmadan, fiziki koşulların yetersizliği nedeniyle 30 Mayıs'a ertelendi.

Davanın ilk duruşmasına çok sayıda doğa ve yaşam savunucusu ve vatandaşın yanı sıra CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan da takip etti.

Duruşma yalnızca 50 kişilik olan salonun yetersizliği nedeniyle ertelendi. Çok sayıda vatandaş salona alınmazken, Reşit Kibar'ın avukatları daha büyük bir salon talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, duruşmanın daha elverişli bir ortamda yapılabilmesi amacıyla 30 Mayıs'a erteledi.