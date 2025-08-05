Canlı Hayvan Taşımacılığı Eğitimi

Canlı hayvan taşımacılığı yapan sürücüler, bakıcılar ve satıcıların alması gereken belgeler konusunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda eğitim toplantısı düzenlenecek.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, canlı hayvan taşımacılığı alanında faaliyet gösteren vatandaşlara yönelik bir eğitim toplantısı düzenleyecek. 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 14.00'te İl Tarım Müdürlüğü İncir Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek eğitim, hayvan refahını esas alan yasal düzenlemeler konusuna dikkat çekecek. Toplantıda, 24 Aralık 2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği" kapsamında, nakil aracı sürücüleri ve bakıcılarının alması gereken "Sürücü/Bakıcı Yeterlilik Belgesi", nakliyecilere yönelik "Nakliyeci Yetki Belgesi", standartlara uygun araçlar için "Nakil Aracı Onay Belgesi" konularında bilgilendirme yapılacak. Ayrıca, 18 Ocak 2012 tarihli ve 28177 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma ve Denetlenmesi ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında, canlı hayvan ticareti yapan satıcıların alması gereken çalışma izinleri hakkında da katılımcılar bilgilendirilecek. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvancılıkla uğraşan tüm üreticileri toplantıya davet ederken yaptığı açıklamada "Bahse konu belgeler için 6 Ağustos 2025 tarihinde saat 14.00'de Aydın İl Tarım Müdürlüğümüz İncir Toplantı Salonu'nda eğitim düzenlenecektir. İlgili üreticilerimize duyurulur" ifadeleri yer aldı. - AYDIN