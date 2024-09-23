Çarşamba'da Şartlı Eğitim Yardımı Başladı

Yerel

Çarşamba Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından, Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) kapsamında, her ay erkek öğrencilere 180 TL, kız öğrencilere ise 200 TL nakdi destek sağlanıyor.

Çarşamba Kaymakamlığı SYDV tarafından, çocukları okula giden dar gelirli ailelere maddi destek sağlanıyor. Şartlı Eğitim Yardımı kapsamında her ay erkek öğrencilere 180 TL, kız öğrencilere 200 TL olarak yapılan yapılan ödemeler, öğrencilerin eğitim masraflarını karşılamaları için ailelere önemli bir destek sunuyor.

ŞEY, sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Yasa kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere yönelik olarak, çocuklarının örgün eğitimlerini sürdürebilmeleri ve okula bir ay içerisinde 3 günden fazla devamsızlık yapmamaları şartıyla yapılıyor. Eğitim yardımı ödemeleri, PTT aracılığıyla annelere yapılıyor. - SAMSUN