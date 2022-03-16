Çatak'ta karla mücadele çalışması - Son Dakika
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Çatak'ta karla mücadele çalışması

16.03.2022 13:34

Çatak'ta karla mücadele çalışması Van Büyükşehir Belediyesi, Çatak ilçesinde kapanan mahalle yollarını tekrar ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Çatak'ta karla mücadele çalışması

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi, Çatak ilçesinde kapanan mahalle yollarını tekrar ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Van'da dün başlayan ve bugün aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. 112 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapandığı kentte okullar ise bir gün tatil edildi. Çatak ilçesine bağlı Uzuntekne Mahallesi'nin yoluna da çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla mahalle yolu tekrar ulaşıma açıldı.

Çatak'ta karla mücadele çalışması
Çatak'ta karla mücadele çalışması
Çatak'ta karla mücadele çalışması

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Van kar hapsinde Van kar hapsinde Van'da çığ düştü, yol geçici süreliğine ulaşıma kapandı Van'da çığ düştü, yol geçici süreliğine ulaşıma kapandı

Büyükşehir Belediyesi, Çatak, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çatak'ta karla mücadele çalışması - Son Dakika


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