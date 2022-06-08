Çatak'ta rafting sezonu başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Çatak'ta rafting sezonu başladı

08.06.2022 11:08

Çatak'ta rafting sezonu başladı Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, bölgenin önemli rafting potansiyeline sahip olan Çatak Çayı'nda rafting yaparak sezonunu açtılar.

Çatak'ta rafting sezonu başladı

VAN - Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, bölgenin önemli rafting potansiyeline sahip olan Çatak Çayı'nda rafting yaparak sezonunu açtılar.

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, her hafta Van'ın ve bölgenin mesire alanlarını, tarihi ve turistik yerlerini gezerek tanıtma çalışmaları devam ediyor. Doğa severlerin bu haftaki durağı Kanispi ve Arkanis şelalesi ile Çatak Çayı oldu. Çatak rafting parkurunun çok uzun olduğunu ifade eden Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, "Bilindiği gibi Botan Çayını oluşturan kollardan biri en önemli Çatak Çayıdır. Su seviyesi bakımından çok iyi ve uzun bir parkura sahiptir. Bu sene yağışların çok olması nedeniyle su seviyesi gayet iyi durumdadır. Vadi Doğa Sporları Kulübü olarak her yıl Çatak'ta rafting heyecanı yaşıyoruz. Bu yılda sezonu başlamış bulunmaktayız. Rafting alanına gitmeden önce önemli mesire alanlarından biri olan Kanispi Şelalesi ve sonradan keşfini yaptığımız Arkanıs diğer ismi ile Saklı şelaleyi gezdikten sonra bir 2 saatlik Çatak deresi kenarında ceviz ağaçları gölgesi altında bir doğa yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Daha sonra rafting alanına geçerek bu yılki rafting heyecanını yaşadık. Rafting çok güzeldi. Katılım sağlayan bütün arkadaşlarıma, dostlarımıza, misafirlerimize teşekkür ediyorum. Bize bu imkanı sundukları için Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'a, Çatak Belediyespor Rafting Kulüp Başkanı Erdoğan Babur'a, Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın'a ve antrenör Süleyman Bayat'a emek veren bizimle özveri ile çalışan rehberlik eden rafting çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Rafing yapmak istiyorsanız Çatak rafting ekibi hazır. Rafting parkuru hazır sizleri bekliyor. Vadi Doğa Spor Kulübü olarak rafting yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Çatak Belediyespor Rafting Kulüp Başkanı Erdoğan Babur ise "Her yıl olduğu gibi 2022 yılı rafting sezonu Vadi Doğa Sporları Kulübü ile sezona başlamak bizim mutlu etmiştir. Çatak ilçemiz tarihi dokusu, doğa güzellikleri, şelaleleri dereleri, yüksek dağ tırmanışları, doğa gezileri ve ormanları bakımından geniş bir sportif faaliyet alanına sahiptir. Herkesi ilçemize bekliyoruz" dedi.

Çatak'ta rafting sezonu başladı
Çatak'ta rafting sezonu başladı
Çatak'ta rafting sezonu başladı
Çatak'ta rafting sezonu başladı

YORUMLAR
500
Tuşba Belediyesi, öğrenciler ile birlikte Van Gölü sahilinde temizlik yaptı Tuşba Belediyesi, öğrenciler ile birlikte Van Gölü sahilinde temizlik yaptı
Kaynak: İHA

Çatak, Van, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çatak'ta rafting sezonu başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:07 Defne Samyeli'nin sahne şovu tartışma konusu oldu! Kıyafetlerini çıkartarak sadece mayoyla konser verdi
11:05 Çekmeköy'de parkta yapılan yıkım çalışması sonrası vatandaş ayağa kalktı! İş makinelerinin girdiği alanda nöbet tutuyorlar
11:04 Bakan Bozdağ açıkladı: Kira artışına yüzde 25 sınırı getirildi
10:58 Yengesiyle olan yasak ilişkisi ve kadına şiddetle yargılanan eski futbolcu Giggs'in son hali görenleri şaşırttı
10:39 Sarışın ve esmer kız arasındaki kavgayı dakikalarca izlediler! Müdahalede bulunulmaması tepki çekti...
10:36 Gram altının fiyatı aralık ayından beri bir ilk kez 1000 lirayı aştı
10:23 Güne yükselişin sürdürerek başlayan Dolar 17 TL'yi aşarken gram altın da 1000 TL'nin üstüne çıktı
10:17 Doğum yaptığını iddia eden trans birey Mükremin Gezgin'e gelen tepkiler çığ gibi büyüyor
10:12 Antartika buz sahanlığında araştırma yapan bilim insanları dünyanın gizli bölmesini keşfetti! Alt katmana indiler...
09:42 İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından isyan etti: Ailemin içine ettiler, hakkımı helal etmiyorum!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 11:21:18. #1.12#
SON DAKİKA: Çatak'ta rafting sezonu başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement