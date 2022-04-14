Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi inşaatı hızla devam ediyor - Son Dakika
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Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi inşaatı hızla devam ediyor

14.04.2022 15:40

Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi inşaatı hızla devam ediyorKONYA Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 bin 500 yıllık geçmişi ile insanlık tarihinin en eski yerleşim yeri olan Çatalhöyük'te yaptırılan Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin inşaatı hızla yükseliyor.

Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi inşaatı hızla devam ediyor

KONYA Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 bin 500 yıllık geçmişi ile insanlık tarihinin en eski yerleşim yeri olan Çatalhöyük'te yaptırılan Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin inşaatı hızla yükseliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tek eser olan Çatalhöyük'ün tanıtılmasında büyük öneme sahip olacak Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin inşaatında Çumra Belediye Başkanı Recep Candan ile birlikte incelemelerde bulundu. Konya'nın turizmden aldığı payı geliştirmek için önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Altay, bu anlamda Konya ekonomisine ciddi bir katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

" Türkiye'deki en önemli karşılama merkezlerinden biri olacak"

Çatalhöyük'ün önemli turizm alanlarından biri olduğunu belirten Başkan Altay, "Konya'mızda UNESCO Dünya Mirası Listesinde bulunan tek eser olan Çatalhöyük'ün canlanması, özellikle gelen turistlerin karşılama alanıyla ilgili sorunlarının çözülmesi için önemli bir adım attık. Geçtiğimiz aylarda Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla tanıtım ve karşılama merkezimizin temelini atmıştık. Şu anda inşaatımız hızla devam ediyor. 4 bin metrekarelik alanda gelen ziyaretçilerin tüm ihtiyaçlarının karşılanabildiği, kafeteryaların ve özellikle sergi alanlarının olduğu Türkiye'ye örnek bir iş yapıyoruz. Tamamen ahşaptan yaptığımız bu bina; Türkiye'deki en önemli karşılama merkezlerinden biri olacak. Çatalhöyük'ün varlığına yakışır bir iş ortaya koymaya çalışıyoruz. İnşallah yılsonuna kadar tamamlayıp gelen ziyaretçilerimizin hizmetine açmayı planlıyoruz. Böylece Çatalhöyük Konya'nın önemli turizm alanlarından biri haline gelecek. Çumra'mıza, Konya'mıza hayırlı olsun" dedi.

Başkan Altay, Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin yapımında KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın da katkısı bulunduğunu kaydederek, projenin önemli bir birlikte çalışma örneği olduğunu ifade etti.

Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi inşaatı hızla devam ediyor
Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi inşaatı hızla devam ediyor
Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi inşaatı hızla devam ediyor

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Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Mirası, Çatalhöyük, Konya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi inşaatı hızla devam ediyor - Son Dakika


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