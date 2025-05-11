Çay Üreticileri 2025 Fiyatını İstiyor

Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE) - Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Özsoy, "2025 yılı yaş çay fiyatı 35 lira olmalıdır. Yaptığımız maliyet hesaplamasında işçilik hariç yaklaşık 19 lira, işçiliği içerisine koyduğunuzda, 29 liralık bir maliyet var. Buna da her işletme de olduğu gibi yüzde 20 kar koyduğumuzda 35 lira fiyat yapıyor. Bu, çay üreticisinin hakkı olan bedeldir, bunun ödenmesini istiyoruz" dedi.

Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Özsoy, 2025 yılı yaş çay fiyatının açıklanmasına sayılı günler kala, 210 bin çay üreticisinin merakla beklediği yaş çay fiyatının 35 lira olmasını istedi.

Özsoy, konuyla ilgili ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Biz bir çalışma yaptık, geçen yıl 25 lira açıkladığımızda bizim fiyatımız abartılı geldi. Fakat yıllardır çay üreticisinin alacağı var. Çay üreticisinin 3-4 yıldır hakkı olan fiyat ödenmediği için biriken bir alacak var, hiçbir zaman hakkı ödenmedi. Şimdi biz maliyet üzerinden karlılık istiyoruz. Yaptığımız maliyet hesaplamasında işçilik hariç yaklaşık 19 lira, işçiliği içerisine koyduğunuzda, 29 liralık bir maliyet var. Buna da her işletme de olduğu gibi yüzde 20 kar koyduğumuzda 35 lira fiyat yapıyor. Bu, çay üreticisinin hakkı olan bedeldir, bunun ödenmesini istiyoruz.

Yani burada gözetilmesi gereken bir şey var, çay üreticisinin başka bir yerde çalışma şansı yok. Diyorlar ki '20 gün, 45 gün, 60 gün çalışma var'. Evet, 20 gün çay topluyor vatandaş, 10 gün 15 gün boşluğu oluyor. 6 aylık süreç böyle geçiyor. 6 ay başka bir yerde çalışma şansı yok vatandaşın, bunların gözetilmesi gerekiyor. Biz bunları gözeterek bütün maliyetleri koyduk, bunu bakanlığa da sunacağız. Maliyetlerimizi tartışabiliriz. Bütün maliyetlerimiz gerçektir, 35 lira çiftçinin hakkı olan bedel ortaya çıkıyor. Biz çiftçimizin hakkını istiyoruz. Üretimin sürdürülebilir olması için bunun ödenmesi gerekiyor. Aksi takdirde her geçen gün çiftçi topraktan kopacak. Çiftçinin topraktan kopmasını istemiyorlarsa bu fiyatın ödenmesi gerekiyor."

"İktidar partisinin il başkanı fiyat belirlerse, hele bir de çay fabrikası sahibiyse doğal olarak normal karşılayamayız"

Özsoy, her yıl ziraat odalarının ortak tespit yaptıktan sonra fiyatı kamuoyuna açıkladığını belirtti. Ancak bu yıl yalnızca Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan'ın Tarım Bakanlığı'na AKP Rize İl Başkanıyla giderek görüş bildirmesini değerlendiren Özsoy, sözlerine şöyle devam etti:

"Yıllardır bizim ortak açıklamalarımız oluyordu. Herkesin kendi maliyeti oluyordu. Sonrasında ortaklaşıp bir fiyat açıklıyorduk. Bu yıl sayın bakanla birebir oturup bir toplantı yapma şansımız oldu. O toplantıda bize geçen yıl 25 lira dinlendirilerek kamuoyunda beklentinin yüksek tutulduğunu ve bu yıl her iki tarafı memnun edecek bir fiyatı nisan ayında birlikte konuşacağımızın sözünü verdi. Ben 1 Mayıs'a kadar bekledim. 1 Mayıs'ta hazırladığım maliyet çalışmasıyla fiyatını açıkladım, sözlerinde durmadılar. Bütün başkanlarla bir araya gelinecekti fakat böyle bir şey olmadı. Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan'ın da ben başka bir konuyla ilgili neden çağrıldığını bilmediğini biliyordum. En azından bize başkanın açıklaması oydu. AK Parti Rize İl Başkanı başkanları toplayıp böyle bir şeye girişmiş ise bunu da şahsen çok doğru bulmuyorum. İlçe başkanları değil ziraat odası başkanlarıyla, çiftçi örgütleriyle birlikte oturup çiftçinin hakkının verilmesi gerekir. İktidar partisinin il başkanı fiyat belirlerse, hele bir de özel sektör çay fabrikasının sahibi ise böyle bir çalışma doğal olarak normal karşılayamayız."