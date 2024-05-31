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Çaybaşı'nda eğitici şenlik

ORDU - Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde eğitim, bilim, kültür, sanat, spor ve musiki şenliği düzenlendi.

Çaybaşı Kaymakamlığı, Çaybaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çaybaşı Belediyesi işbirliğinde düzenlenen şenlik renkli görüntülere sahne oldu. İlçenin tarihi geçmişinden günümüze yansıyan eserlerinin yer aldığı yüzlerce el emeği ürünler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yemek yarışması, çocuk ve halk oyunları, tarihi eserler, yöresel yemeklerin bulunduğu şenlikte, Çaybaşı'nın tarihi geçmişi de günümüze yansıtıldı.

Şenliğin açılışında konuşma yapan Çaybaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykut Fidan, "Eğitim uzun soluklu bir süreçtir. Çağın ihtiyaçları ve şartları göz önünde bulundurularak öğrencilerimizin milli ve manevi değerlerle birlikte fen, teknoloji, kültür, sanat, spor ve musiki gibi yeteneklerin ortaya çıkaracak alanlarda da yetişmeleri için gayret göstermekteyiz. Hedefimiz burada gerçekleştirdiğimiz şenlik vesilesiyle birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştirmek öğrencilerimizle halkımıza bu eserleri sunabilmektir. Bizim medeniyetimiz insana değer vermeyi öğütleyen bir medeniyettir" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından program öğrencilerin okuduğu şiirler, tiyatro, halk oyunları gösterisi ve yemek yarışması ile devam etti. Program sonunda yemek yarışmasında derece elden eden ev hanımlarına ödülleri verilirken, Çaybaşı Kaymakamı Salih Aydın ise stantları gezerek şenlikte katkısı bulunan ve emeği geçenlere teşekkür etti.