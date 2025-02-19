Çaycı Mahir'in Oğlak Arkadaşı - Son Dakika
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Çaycı Mahir'in Oğlak Arkadaşı

Çaycı Mahir\'in Oğlak Arkadaşı

Tekirdağ'da çaycılık yapan Mahir Gök, sahip olduğu sevimli oğlakla sokaklarda çay servisi yapıyor.

19.02.2025 11:34
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Tekirdağ'da çaycılık yapan Mahir Gök, sahiplendiği oğlağı bir an olsun yanından ayırmıyor. Sokak sokak çay servisine eşlik eden sevimli oğlak ilgi odağı oldu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çaycılık yapan Mahir Gök, arkadaşının bakamadığı oğlağa sahip çıktı. Ancak kısa sürede oğlak ile Gök arasında kopmaz bir bağ oluştu. Çay servisi yaparken bir an olsun sahibinin peşini bırakmayan oğlak, sokak aralarında, kahvehanelerde ve Bedesten'de Mahir Gök ile birlikte geziyor. Mahallede ilgi odağı haline gelen sevimli hayvan, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

"Nereye gidersem leşimde"

Oğlağın hikayesini anlatan Mahir Gök, "Bunu bizim bir arkadaş almış, bakamayınca bana verdi. Sütle besleniyor, bazen de yem veriyorum. Çok sadık. Nereye gidersem hep peşimde" diyerek oğlakla arasında oluşan bağı dile getirdi.

Gök, çay servisine çıktığında oğlağın da arkasından ayrılmadığını belirterek, esnafın ve mahallelinin bu duruma alıştığını söyledi. Sokak aralarında, çay ocağında ve kahvehanelerde sürekli kendisini takip eden oğlak, Bedesten'in maskotu haline geldi.

Kahvehaneye girip börekleri götürüyor

Oğlak, en çok zaman geçirdiği yerlerden biri olan kahvehanede ise müşterilerin kahvaltı keyfini bölmesiyle dikkat çekiyor. Sabahları süt içen sevimli hayvan, çevresindekilerin ilgisini toplasa da bazı müşterilerin kahvaltılarını da hedef alıyor.

Kahvehanede oturan Gökmen Erol, oğlağın iştahına yetişemediklerini esprili bir dille anlatarak, "Bu çok fena bir şey. Her sabah burada sütle besleniyor. Biz burada işçiyiz, buna rağmen masalara atlıyor, böreklerimizi, poğaçalarımızı hepsini götürüyor" diyerek oğlaktan şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Mahallenin maskotu oldu

Kısa sürede mahallelinin sevgisini kazanan oğlak, Bedesten çevresindeki esnafın da ilgisini çekti. Onu görenler sevmeden geçmiyor, fotoğraf çektirmek isteyenler sıraya giriyor. Sevimli oğlak şimdiden mahallede popüler olmuş durumda.

Tekirdağ sokaklarında çaycısıyla birlikte dolaşan, kahvehanede oturanların kahvaltısını paylaşan bu sevimli oğlak, mahallede unutulmayacak hatıralar bırakmaya devam ediyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çaycı Mahir'in Oğlak Arkadaşı - Son Dakika

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