Çaycuma\'da Minik Kaymakam Duru Özer Görevi Devraldı

Çaycuma ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çaycuma Kaymakamlığı'nda anlamlı bir devir teslim töreni gerçekleşti. Kaymakam Adem Kaya, kaymakamlık makamını temsili olarak Kayıkçılar İlkokulu öğrencisi Duru Özer'e devretti.

Çaycuma Kaymakamlığı makam odasında tören havasında gerçekleşen etkinlikte, küçük Kaymakam Duru Özer'in heyecanı ve mutluluğu gözlerinden okundu. Görevi devralan Özer, gelecekte ülkesine faydalı bir birey olmayı hedeflediğini vurgulayarak, özellikle çocukların eğitimi ve mutluluğu için projeler üretmek istediğini ifade etti.

Gerçekleşen törende konuşan Kaymakam Adem Kaya ise, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların bu tür özel günlerde yönetimde söz sahibi olmalarını sağlamak, hem özgüvenlerini artırıyor hem de demokrasinin temellerini küçük yaşta öğrenmelerine katkı sağlıyor," sözleriyle bu anlamlı günün önemine dikkat çekti.

23 Nisan coşkusunun ve çocukların bayramının hissedildiği törende, minik Kaymakam'ın göreve olan ciddiyeti ve topluma hizmet etme arzusu takdir topladı. - ZONGULDAK