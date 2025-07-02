Çaycuma\'da Muhtar Erdoğan Kocaman Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinin Yazıbaşı Mahallesi Muhtarı Erdoğan Kocaman, mahallede yürüyüş yaptığı sırada fenalaşarak kaldırıldığı hastanede kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kocaman, son yolculuğuna uğurlandı.

60 yaşındaki Muhtar Erdoğan Kocaman, uzun yıllar Perşembe Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yaptıktan sonra emekli olmuş, ardından Yazıbaşı Mahallesi muhtarlığı görevini yürütüyordu.

İddialara göre, Kocaman yürüyüş yapmak için kendi mahallesinden Velioğlu Mahallesi istikametine giderken aniden fenalaşarak yol kenarında yere yığıldı. Durumu fark eden mahalle sakinleri hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaman, ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Muhtar Kocaman, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Kocaman'ın vefatının ardından hastane önü ve morg bölümü yakınlarıyla dolup taştı.

Cenaze töreni, sabah saatlerinde Çaycuma Devlet Hastanesi morgundan alınan Kocaman'ın naaşının evinin önüne getirilmesiyle başladı. Burada Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi ve helallik alındı. Törenin ardından öğle namazını müteakip İlçe Müftüsü Rıdvan Karataş tarafından mahalle mezarlığında kıldırılan cenaze namazı sonrası, Erdoğan Kocaman gözyaşları arasında aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine; Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Perşembe Belediye Başkanı Turhan Okumuş, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Derviş Özhan, AK Parti Çaycuma İlçe Başkanı Birol Yiğit, CHP İlçe Başkanı Fahri Diler, Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Baysal, Ziraat Odası Başkanı Rıza Çapkın, Emekliler Derneği Şube Başkanı Nizamettin Eyidoğan, İl Genel Meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, mahalle ve köy muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı. - ZONGULDAK